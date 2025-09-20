NE ZNAJU PISANA SLOVA ĆIRILICE: Srednjoškolci u Srbiji znaju engleski bolje od srpskog, muku muče s pravopisom

PROFESORI se suočavaju s izazovom balansiranja između tradicionalnih nastavnih metoda i modernih tehnologija

Praksa pokazuje da je primetan pad kvaliteta jezičke kulture na svim nivoima. Kad je reč o đacima,srednjoškolci u Srbiji imaju oskudan rečnik, obavezna lektira nije im primamljiva. Često se dešava da imaju visoki nivo znanja engleskog a da ne znaju pravopis srpskog. Ali to nije sve. Problem im predstavlja i kad treba da napišu sva pisana slova azbuke!

Poslednjih godina primetan je trend pada predznanja koje učenici donose iz osnovne škole upisujući prvi razred srednje, kao i oskudan rečnik đaka, nepoštovanje ortografske (pravopisne) i ortoepske norme (kako nešto treba reći), kaže M. S., profesor srpskog jezika i književnosti u jednoj beogradskoj srednjoj školi.

- Đacima je opala i čitalačka moć pa se obavezna lektira slabije čita. Takođe, delimično su nezainteresovani za sadržaje koji im se nude u školi. Novo vreme donelo je nove modele učenja i rada, koji su, ne nužno loši, ali često neadekvatno upotrebljeni. Pred mojim kolegama prilično je odgovoran i izazovan zadatak kako zainteresovati mlađe generacije ukazujući im koliki značaj ima znanje.

"Misle da će im odlazak iz zemlje doneti beneficije o kojima sanjaju"

Sagovornica ističe da je zbog tehnološke revolucije nezahvalno porediti generacije od pre dvadeset godina i današnje.

- Mislim da su sadašnjim generacijama internet i tehnološka revolucija doneli mnogo toga te da se i od nas profesora očekuje visok nivo poznavanja i upotrebe IT tehnologija i zahteva koje nosi moderno vreme. Današnje generacije žive brzo i čvrsto veruju da će im odlazak iz zemlje doneti beneficije o kojima sanjaju. Takođe, praksa pokazuje da je primetan pad kvaliteta jezičke kulture na svim nivoima. Ono što poražava jeste činjenica da se danas mladi sve manje trude da rade na njenom poboljšanju.

Lako posežu za ChatGPT-jem

Inače, obaveza svih profesora jeste da u prve dve nedelje u septembru sa učenicima urade tzv. inicijalne testove. Prema procedurama, takvi testovi se najpre najave učenicima, a po potrebi, radi se i priprema.

- Na tim testovima su pitanja iz gramatike, pravopisa, jezičke kulture i književnosti kada je reč o srpskom jeziku. Ishod testova bude delimično zadovoljavajući, jednim delom i zbog toga što nisu nenajavljeni, ali ipak pokažu se i pukotine u sistemu. Ovde mislim pre svega na činjenicu da đacima odgovaraju pitanja tipa: koje je godine Vuk St. Karadžić uveo slovo h i dž, koji je akcenat u jednosložnim rečima... - navodi profesorka i ističe da bi trebalo više raditi na razvoju kritičkog mišljenja.

- Čini mi se da novije generacije kada im date formulu prema kojoj treba da reše problem na njima nepoznatom primeru, odustaju od njega ili posežu za ChatGPT-jem, jer ne žele da ulažu intelektualni napor koji je bio svojstven generacijama pre 20 ili 30 godina - kaže sagovornica.

Srednjoškolci vole debate, interaktivne kvizove, ukrštenice...

Na pitanje na čemu ona kao profesor insistira na časovima srpskog, odgovara da treba balansirati između zastarelih nastavnih planova i programa i tehnološke revolucije kojoj smo svedoci. Zaposlena je u privatnoj školi u kojoj se radi po uzoru na Kembridž, pa samim tim časovi srpskog jezika podrazumevaju upotrebu savremenih tehnologija.

- Veoma mi je važna jezička kultura i pravopis, ali isto tako zadovoljna sam kada imam debatu na kojoj učenici diskutuju. Vole i interaktivne kvizove, ukrštenice, testove iz gramatike i pravopisa… Zagovornik sam novih tehnologija u razumnoj meri u učionici i smatram da one mogu biti ne jedini, ali svakako jedan od mnogobrojnih alata koji su na raspolaganju profesorima. Škola u kojoj radim ima učenike koji osvajaju međunarodne nagrade iz robotike i mnogi od njih uspešni su studenti prestižnih univerziteta u svetu.

"Tražili su da im na video bimu pustim sva pisana slova ćirilice jer ih ne znaju!"

Naglašava da sa kolegama iz drugih škola često razgovara o mnogobrojnim izazovima u nastavi srpskog jezika, a interesantna je jedna stvar.

- Svi smo saglasni sa tim da se dešava da učenici govore engleski jezik na C2 nivou i spremaju se za prestižne fakultete u inostranstvu, a da pismeni zadaci iz srpskog pokažu da im je rukopis izuzetno loš, da ne znaju kako se pišu nazivi ulica, kad se pišu velika slova... - navodi neke od primera iz prakse i apostrofira jednu situaciju od pre nekoliko godina:

- Tokom pisanja maturskog rada iz srpskog jezika, učenici su tražili da im na video-bimu pustim sva pisana slova ćirilice jer ih ne znaju!

"Više vole Mešu Selimovića nego Andrića"

Kad je reč o tome vole li učenici da čitaju lektiru, kaže da čitanje papirnih knjiga polako preuzima onlajn-knjiga i da je primetan pad kada je reč o čitalačkim navikama učenika, a razlog je taj što “učenicima sadržaji koji se predlažu nisu primamljivi”.

- Jedan deo, po mom mišljenju, nije za njihov uzrast. Pre neki dan mi je učenica rekla da je ponovo pročitala ‘Malog princa’ i da to više nije ona knjiga koju je čitala kad je bila u osnovnoj školi. Trudim se da na početku godine moji učenici znaju koje lektire treba pročitati i uvek se držim pravila da imaju mogućnost, ukoliko ne žele nešto sa spiska, predlože sami. Knjige koje oni čitaju uglavnom su najnoviji bestseleri ili naslovi iza kojih se krije lično iskustvo pisca.

Znam da ne vole ‘Tihi Don’ jer je obimna knjiga, kao ni impresionističke drame. Oduševljava ih modernistička poezija, a imala sam nedavno studiozno urađen maturski rad učenice u vezi sa A. Kamijem (‘Stranac’). Zanimljivo je da ne vole toliko Andrića koliko Mešu Selimovića. Obožavaju drame Dušana Kovačevića. Sa druge strane, moji đaci su poklonici pozorišta i često se hvatam za glavu kada odlučujemo šta ćemo gledati - kaže za kraj razgovora profesor srpskog jezika i književnosti M. S.

