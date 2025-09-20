DEFILE PUNE SNAGE I MOĆI NAŠE ARMIJE: Na prostoru ispred Palate "Srbija" u 11 časova počinje velika vojna parada sa 10.000 učesnika

MOĆ srpske armije videće se danas na velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva", koja se održava povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a počinje u 11.00 na prostoru ispred Palate "Srbija". Biće 10.000 učesnike, a prikazaće se oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Foto: Jovana Švedić

Posetioci parade, na kojoj se očekuje i prisustvo najviših državnih zvaničnika, i gostiju iz inostranstva, imaće priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS, prikaz dela sposobnosti "Kobri", padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade... U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput "mig-29", "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Biće prikazani i raketni sistemi "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "miloš", "MRAP", "lazar 3", "hamer" i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi... Vojna policija će obezbeđivati čitavu trasu kretanja vojnih konvoja i ešalona.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da se vojna parada ne organizuje zbog dnevnopolitičkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

- To je ponos Srbije. Hoćemo da pokažemo šta smo radili, ali i da pružimo odgovor odvraćajući potencijalnim agresorima. Nemojte da se mi pravimo naivni. Pa nije vojna alijansa Priština - Zagreb - Tirana napravljena zbog Austrije i zbog Grčke i zbog Slovenije, zbog Rumunije. Pravljena je protiv Srbije. Nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Hoćemo mir i da sačuvamo svoj mir, a stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.

Među gostima biće i predsednik RS Milorad Dodik, koji je izjavio da je to događaj koji će, pred očima celog sveta, pokazati silu srpskog jedinstva i moć naše vojske.

Ulaz od 8.30 na dve lokacije

GRAĐANI koji žele da prisustvuju paradi će moći da dođu na prostor izvođenja od 8.30, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima. Ulaz je slobodan, a maloletni mogu da uđu samo uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru. Zbog bezbednosti neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.

- Ova parada nije samo vojni spektakl, ona je živa slika ekonomskog i međunarodnog jačanja Srbije. Slika koja će obići svet biće jasna opomena svima koji su ikada pomislili da srpskom narodu mogu da prirede novu "Oluju". Takva stradanja više nikada neće biti moguća. Strategija odbrane koju je donela Srbija, a koja je od izuzetnog značaja i za RS, predstavlja našu zajedničku sigurnosnu kičmu i poruku svima da srpski narod, ma gde živeo, nikada više neće biti plen za bilo čije osvajačke ili revizionističke ambicije - napisao je Dodik na platformi "Iks".

Kako je rekao predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, poruka predstojeće vojne parade je referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti.

- Posle 10 godina ulaganja u vojsku, mnogo je urađeno. Ovo je vrsta rekapitulacije, ovako nešto nikada nismo imali. Dva sata traje defile svega što imamo, a to sigurno nije sve što imamo da pokažemo - rekao je Vučević.

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da smo prethodnih dana, dok se vojska pripremala za paradu, mogli da vidimo koliko građani vole vojsku.

- Sve je spremno, utrenirano i pripremljeno. Da prikažemo Srbiji ponos Srbije, a to je Vojska Srbije u punom svom sjaju - rekao je Gašić.R. D.