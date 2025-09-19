PREMINULA TEODORA (17) Majka grca u suzama - Umrlo mi je dete, srce nije izdržalo

TEODORA Ristović (17) koja je na aparatima odeljenja intenzivne nege u Kliničkom centru Srbije danima čekala novo srce koje bi joj produžilo život, preminula je sinoć.

Ovu informaciju potvrdila je njena majka.

Prema prognozama lekara, imala je samo osam dana da dobije novo srce, nažalost, to se nije dogodilo.

- Moje dete je sinoć umrlo. Radili su joj neki zahvat, probali su sa nekim mehaničkim srcem, ali nije izdržalo. Umrlo mi je dete - potvrdila je majka plačući za Telegraf.

Cela Srbija se digla na noge nakon strašnih vesti da se ova lepa devojka nalazi na aparatima i da joj je hitno potrebno novo srce koje bi nastavilo da kuca za ovaj mladi život, koji je prerano ugašen.

Podsetimo, sve počelo gotovo potpuno bezazleno, tj. "običnom temperaturom", ispostavilo se da to uopšte nije bila samo "obična temperatura", a život ove devojke promenio se u samo nekoliko dana.

- Bila je zdrava do prošle jeseni. U oktobru je dobila najobičniju temperaturu, virus. Odvela sam je kod lekara, a temperatura je porasla na 40. Skidala sam joj temperaturu, ali se ona uporno vraćala na 39, 40. Kada sam videla da ništa ne pomaže, odvela sam je na svoju inicijativu u laboratoriju. CRP joj je bio skoro 300, a svi znamo da je dozvoljeno do pet. Nastala je borba za život, pravi tornado u organizmu. Krenula je sepsa, bubrezi su bili prikačeni na dijalizu, spasavali su joj jetru, pluća, srce, sve. Neizmerno se zahvaljujem timu lekara koji su joj je tada spasili život, bila je jako kritična - ispričala Teodorina majka Danijela pre samo tri dana.

Već tada situacija je bila alarmantna, ali nade su postojale. Nakon što je preživela sepsu, ostao je miokarditis, ali nakon godinu dana borbe došla je konačna poražavajuća dijagnoza - dilatativna kardiomiopatija, koja je neizlečiva. Jedina nada da Tedora preživi bilo je novo srce, koje nažalost, nije stiglo.

