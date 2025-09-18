Društvo

HAOS NA GRANICI: Čekanje i do šest sati

В. Н.

18. 09. 2025. u 18:37

TERETNA vozila na izlazu iz zemlje najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci, šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

ХАОС НА ГРАНИЦИ: Чекање и до шест сати

Foto M. Anđela

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid, tri sata, Sremska Rača, dva sata i Gradina, sat vremena. 

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?
Društvo

0 1

KAKO DOKAZATI DA LI JE NEKO PRISTAO ILI SE DESILA OBLJUBA: Ima li prostra za zloupotrebe i lažna prijavljivanja kod novog krivičnog dela?

UVOĐENjE novog krivičnog dela u Srbiji "obljuba bez pristanka" za koje će biti propisana kazna od 3 do 12 godina zatvora u stručnoj javnosti izaziva polemiku pre svega zbog realne zebnje da će se u praksi otvoriti prostor za manipulacije i lažna prijavljivanja, a sa druge strane i šta znači "bez pristanka", jer ni za silovanje kao nešto teži oblik krivičniog dela protiv polnih sloboda, ali ni za obljubu žrtva ne daje pristanak.

18. 09. 2025. u 14:59

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)