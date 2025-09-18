HAOS NA GRANICI: Čekanje i do šest sati
TERETNA vozila na izlazu iz zemlje najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovci, šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i na graničnim prelazima Šid, tri sata, Sremska Rača, dva sata i Gradina, sat vremena.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
(Tanjug)
Komentari (0)