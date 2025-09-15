KAKO SE PRAVILNO PRETIČE BICIKLISTA U SAOBRAĆAJU? Ovo su situacije kada je to strogo zabranjeno

BEZ obzira da li vozite po gradu ili na otvorenom putu, susret sa biciklistom na putu zahteva poseban oprez.

Preticanje bicikliste nije isto što i preticanje automobila – njihov sporiji tempo i manja stabilnost čine manevar rizičnijim, a greška može imati ozbiljne posledice.

Pravila saobraćaja jasno nalažu kako postupiti u ovakvim situacijama, ali u praksi mnogi vozači nisu sigurni kada i kako bezbedno prestići biciklistu. Upravo zbog toga, važno je razumeti koliko prostora treba ostaviti, kako prilagoditi brzinu i na koje situacije posebno obratiti pažnju pre nego što izvršite ovaj, naizgled jednostavan, ali zapravo zahtevan manevar.

Minimalna bezbedna udaljenost - jedan metar

Prvi korak prilikom preticanja bicikliste jeste da se uverite da imate dovoljno prostora – put mora biti prazan i što je moguće širi. Uvek imajte na umu da je veoma važno držati bezbednu distancu.

Propisi predviđaju da rastojanje između vozila i bicikliste treba da bude najmanje jedan metar, ali veća udaljenost dodatno povećava sigurnost. Ako nije moguće postići ovakvu distancu, preticanje nije dozvoljeno.

Tokom preticanja pratite kretanje bicikliste

Proces preticanja treba da bude ujednačen, bez naglog ubrzavanja ili iznenadnih manevara. Brzina i rastojanje takođe treba da se prilagode vremenskim uslovima – jaki vetrovi, na primer, mogu odgurnuti vozilo i povećati rizik. Tokom preticanja obavezno pratite biciklistu, jer može praviti nepredvidive pokrete, na primer kako bi izbegao neravne terene.

Mnogi vozači se pitaju da li je moguće prestići biciklistu na dvostruke pune linije. Puna linija razdvaja suprotne trake i generalno nije dozvoljeno preticanje vozila, što važi i za bicikliste. Međutim, postoji izuzetak – ako je put dovoljno širok da se manevar izvede bez ulaska u dvostruki kontinuitet i uz održavanje propisane udaljenosti, preticanje je dozvoljeno. To je moguće s obzirom na malu veličinu bicikla u odnosu na automobil.

Kada nije dozvoljeno preticati biciklistu?

Zabrana preticanja označena znakom B-25 u praksi se odnosi samo na motorna vozila sa više koloseka, pa bicikl ne spada u ovu kategoriju. Čak i uz takvu zabranu, preticanje bicikliste je dozvoljeno pod uslovom da se poštuju pravila o bezbednoj udaljenosti i da se ne prelazi puna linija.

Kategorička zabrana preticanja biciklista primenjuje se u situacijama kada nije moguće održati razmak od najmanje 1 metar ili kada bi manevar zahtevao vožnju u punu liniju. Pored toga, zabranjeno je preticati u blizini železničkih i biciklističkih prelaza, kao i pešačkih prelaza.

Može li biciklista preticati automobile sa desne strane?

Biciklisti takođe moraju voditi računa o pravilima.

Zakon im dozvoljava da izbegavaju automobile sa desne strane, na primer kada su vozila zaglavljena u gužvi, ali samo uz poseban oprez i bez ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju. Princip ograničenog poverenja treba primenjivati uvek. Preticanje desno nije dozvoljeno u blizini raskrsnica, železničkih prelaza i pešačkih prelaza.

