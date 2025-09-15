Društvo

CIKLON SA ATLANTIKA JURI PREMA SRBIJI: Evo kada nevreme stiže u našu zemlju

В. Н.

15. 09. 2025. u 14:10

U OVOM času snažan ciklon sa Atlantika, odnosno sa Severnog mora zahvatio je severnu i zapadnu Evropu i donosi olujno nevreme od Francuske preko Brtanskih ostrva i zemalja Beneluksa do Nemačke, Danske i juga Skandinavije.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Ciklon ovim predelima donos jake vetrove i obilne kiše, a priobalnim predelima olujne vetrove od 100 km/h.

Oluja se premešta prema Baltičkom moru, a jaki i olujni vetrovi u naredna 24 sata proširiće se i na centralne delove kontinenta, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U sklopu snažnog ciklona premešta se i veoma izražen hladni front, koji će do Srbije stići sutra uveče i u noći ka sredi.

Inače, u Srbiji do kraja dana smena sunca i oblaka. Biće umereno toplo, temperatura do 25 stepeni.

U utorak će nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana biti sunčano i osetno toplije.

Maksimalna temperatura biće od 25 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 30 stepeni.

Sredinom dana u Vojvodini, a krajem dana, tokom večeri i noći i do ostalih delova Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Ponegde se oečkuju i grmljavinske oluje i nepogode.

Pre podne će duvati jugoistočni vetar, u košavskom području jak. Sredinom dana i posle podne vetar u skretanju na severozapadni, pri prodoru hladnog fronta prolazno i sa olujnim udarima. Očekuj se i jače zahlađenje.

U sredu osetno hladnije, pre podne sa kišom, posle podne razvedravanje.

Duvaće veoma jak severozapadni vetar.

Od četvrtka stabilizacija vremena, uz vrlo hladna jutra, a tokom dana i toplije, uz povratak leta.

(Telegraf)

