NASTAVAK PSIHIČKE TORTURE: Svešteniku SPC zabranjena poseta Radovanu Karadžiću

ZVANIČNOM kapelanu Srpske pravoslavne crkve Radmilu Stokiću nije dozvoljena poseta prvom predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u britanskom zatvoru Albani na ostrvu Vajt, iako je bio prijavljen na listi posetilaca.

Foto: AP Photo/Peter Dejong

Sveštenik Stokić rekao je da je ovo jedan u nizu primera psihičke torture koja se provodi nad Karadžićem.

On je naveo da je jučerašnja poseta Karadžiću trebala da bude šesta po redu i da se do sada ovako nešto nije desilo.

- Nisam očekivao da će se ovo dogoditi, jer sam prethodno, pre dve sedmice tražio dozvolu i zakazao posetu, kao kapelan - rekao je prota Stokić.

On je podsetio da je 20 godina kapelan SPC i da je ušao u mnogo zatvora od Skandinavije do Estonije i drugih zemlja u čijim zatvorima se nalaze srpski zatočenici i da nigde nije imao situaciju da mu se zabrani ulazak u zatvorsku kapelu.

- Do sada se nije desilo da ne mogu da služim službu, da ne mogu da ispovedim, pričestim zatvorenika i zatvorenike. To je jedino slučaj u `hrišćanskoj zemlji` kao što je Engleska, što je nehumano, nedopustivo i neprihvatljivo - istakao je Stokić.

On pretpostavlja da su problemi nastali kada je tražio glavnog zatvorskog kapelana kako bi sa njim razgovarao o kapeli.

Stokić je rekao da je došao do glavnog kapelana imama Alija, koji je musliman, što nije bitno, ali da je očigledno da taj razgovor ima veze sa zabranom njegove posete.

- Od imama sam tražio objašenjenja, pitao `da li imate prostoriju u kojoj vaši zatočenici mogu da obavljaju verski obred`, što je on prećutao, `kako to da vi možete da to činite u hrišćanskoj zemlji, što je u redu, a da ja kao, hrišćanski sveštenik i zvanični kapelan, ne mogu da uđem u kapelu i ispovedim i pričestim zatočenika koji praktikuje svoju veru` - pojasnio je on.

Prota Stokić naveo je da je bilo tenzije u argumentima, te da ga je nakon toga neko skinuo sa liste za posetu.

On je dodao i da je nelogično da je Karadžić već bio obavešten od zatvorskih službenika da će imati posetu.

- Nakon toga tražio sam da dođe guverner zatvora, što je on i obećao, ali nije došao, već je poslao poruku da je `odgovor negativan` pošto nisam na listi - naveo je Stokić.

On je dodao da je proveo osam sati u putu iz grada Bedforda u blizini Londona i da na kraju nije mogao da poseti Karadžića.

Prota Stokić je naveo da planira da do kraja godine pokuša da ponovo poseti Karadžića, ali da se ne bi iznenadio da mu zabrane posete.

- Ovo ne sme da ostane neispričano, jer je reč o psihičkoj torturi čoveka - smatra prota.

On je podsetio da je na Veliku subotu uoči Vaskrsa bio kod Karadžića, a nakon toga posetio i druge srpske zatvorenike.

- Svuda su mi bila otvorena vrata kao kapelanu, osim u `hrišćanskoj` Engleskoj. Ovde muslimani imaju veća prava, nego mi hrišćani - dodao je Stokić.

On je podsetio da je i ranije bilo problema i primera neljudskog ponašanja, kada su vraćali poklone i knjige koje je donosio Karadžiću, pa čak i obični papir.

- Karadžić je intelektualac koji piše, priprema odbranu, ali ni taj poklon nisu dozvoljavali. Nisam ulazio u konflikte da mu ne bih napravio štetu, ali ovo je klasično maltretiranje - ocenio je sveštenik Stokić.

Prota Stokić je naveo i primer da Karadžić 17 dana nije primao lekove i da je 10 dana bio u samici i ukazao da to nije human odnos, da je to tortura, dodajući da su u Engleskoj „majstori za takve stvari“.

(Sputnik)

BONUS VIDEO-