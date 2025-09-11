POZIV ŠKOLARACIMA NA KREATIVNI IZAZOV "PRAISTORIJSKA KOŠARKA SA MARAKUDOM"

UKLjUČI se i probaj da zamisliš kako bi u praistoriji mogao da izgleda prvi teren, koš i lopta.

Povodom novog, sinhronizovanog animiranog filma "Mit o Marakudi - Kameno doba" koji je upravo krenuo da se prikazuje u domaćim bioskopima, a govori o junaku iz praistorijskog vremena, otvoren je kreativni školski konkurs pod nazivom "Praistorijska košarka sa Marakudom" i traje do 25. septembra.

Tema tekućeg konkursa je kako bi izgledao teren, lopta i koš da su ga Marakuda i njegovi prijatelji iz kamenog doba otkrili. Sva deca uzrasta od 6 do 11 godina svoje radove mogu kreirati u vidu makete ili crteža i poslati individualno na dati https://forms.gle/bqCugPQkiUf2DQpp9

A ko su Marakuda i njegovi prijtelji?

Sama animacija koja je upravo na velikom platnu kod nas puna je uzbudljivih momenata i fantastičnih boja, prikazujući trnovit put sina jednog plemenskog poglavice iz praistorijskog vremena koji teži da se svome sumnjičavom ocu dokaže kao pravi borac.

U vremenu u kojem živi, svaki mladi ambiciozni ratnik mora da krene u lov, u šumu, kako bi se, kao poštovalac tradicije kamenog doba dokazao, a Marakuda nikada nije bio veliki ratnik, sramoteći time i svoga oca. Ipak, spreman je da uloži veliki trud i dokaže suprotno, srećući na svom putu neobične jedinke koje će mu postati prijatelji.

Duboko u šumi, priča dalje uvodi vanzemaljsku magičnu pticu zvanu Tinka, spajajući time humor i maštu, jer kada Tinka upozna Marakudu njegov otac, stari plemenski poglavica, nepažnjom i nesmotrnošću biva pretvoren u gusenicu. Nekada veliki autoritet sada je suočen sa svojom malom i ranjivom prirodom, a priča dalje rezultira i zabavnim i dirljivim trenucima.

U sinhronizaciji animacije svoje glasove pozjamili su glumci Uroš Jovčić i Brankica Sebastijanović, kao i muzičar Marko Kon, a manju ulogu ima i naš košarkaš Aleksa Avramović.

Prvi put u radu na dugometražnom sinhronizovanom filmu, Brankica navodi da joj je rad u ovakvoj vrsti glumačkog posla bio izuzetno zabavan: "Trebalo je malo vremena da se uhvati način rada, jer je malo drugačiji, ali opet sa druge strane ima dosta i sličnosti, sa onim što radim. Imam više iskustva u klasičnom delu, ali sinhronizacija mi je bila baš zabavna."

Sve informacije vezano za konkurs možete pronaći na zvaničnom sajtu mcf megacom film-a.

