UDŽBENIKE NARUČILI, U ŠKOLE BEZ KNJIGA: Prevara na delu, roditelji, koji su onlajn naručili nastavna sredstva za decu, na muci

RODITELjI koji su onlajn naručili udžbenike za đake osnovnih i srednjih škola u knjižari izdavačke kuće "Data status" još nisu dobili đačke knjige iako je školska godina uveliko počela. Oni, takođe, ne mogu da dobiji ni infomaciju kada će im udžbenici biti isporučeni pa su mnogi odustali od narudžbe i potražili rešenje na drugim mestima.

Foto: N. Fifić

Roditelji koji su se javili našoj redakciji kažu nam da su, otkako su naručili udžbenike u avgustu, imali pobleme da stupe u kontakt sa tom izavačkom kućom, a poslednja informacija koju su dobili je - da će dobiti samo deo udžbenika, jer ceo komplet nemaju u knjižari.

- Ali ni taj deo mi nije stigao - kaže nam majka jednog prestoničkog petaka. - Kada su mi rekli koje udžbenike nemaju potražila sam altetnativu i naručila kod drugog izdavača... I oni su mi odmah poslali. Nisam mogla da čekam jer u školi traže da deca imaju udžbenike.

Ona pojašnjava da je udžbenike naručila elektronski, jer ju je privukla reklama da je sve lako - od narudžbe, do isporuke na kućnu adresu.

I druga naša sagovornica ima isti problem, ona je kod istog izdavača naručila udžbenike za dvoje dece - jedno ide u prvi razred gimnazije, a drugo kreće u peti razred.

I ona je odustala od čekanja, otkazala narudžbinu i kupila polovne udžbenike.

Rok - sedam dana U Izdavačkoj kući "Data status" kažu da je rok isporudžbe udžbenika sedam radnih dana od trenutka poručivanja, a u većini slučajeva i brže. - Razumemo značaj pravovremene isporuke i naš tim je u stalnom kontaktu sa izdavačima i kurirskim službama kako bi roditelji dobili poručene knjige u najkraćem mogućem roku, a za dodatne informacijue, roditelji s euvek mogu obratiti našem korisničkom servisu - navod eiz ove izdavačke kuće. Međutim, roditerlji s akojima smo razgovarali kažu da su udžbenike naručili sredinom avgusta i da je rok od sedam dana davno sitekao. Takođe, žale se da se na telefone korisnočkog servisa niko ne javlja.

- Nisam smela da čekam, jer ne znam ni kada će, ni da li će stići - kaže ona.

Ove dve mame nisu, srećom, platile poružbinu, pa to problem čini lakšim, ali roditelji jednog đaka su platili, a udžbenike, takođe, nisu dobili. Međutim, novac im je vraćen.

- Nisu se bunili kada smo tražili da vrate novac - kažu ovi roditelji. - Nije nam jasno zašto se bave tim poslom kada nisu u stanju da nabave sve knjige.

Svi naši sagovornici ističu da u školama u koje njihova deca idu međutim, nisu mogli da poruče udžbenike kao prethodnih godina. Kažu da im najviše odgovara praksa da se udžbenici naruče preko škole, a to znači da obrazovna ustanova u aprilu roditeljima predoči spisak udžbenika koje oni plaćaju na rate. Deca ih dobijaju čim počne školska godina.