POGLEDAJTE – IZVIĐAČI VS “DUBOKO U DUBINI NEPRIJATELJA”: Taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica Kopnene vojske u okolini Niša (FOTO)
NA vojnim poligonima u okolini Niša realizovana su taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica iz sastava Kopnene vojske za angažovanje u operacijama Vojske Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Reč je o važnom segmentu redovnog letnjeg ciklusa osposobljavanja, koje se realizuje sa ciljem očuvanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava za obaveštajno obezbeđenje snaga u operacijama.
Uvežbavani su organizacija i realizacija izviđačkih patrola i osmatračnica, rad izviđačkih grupa u dubini neprijateljevog rasporeda i izvođenje drugih dejstava prema dodeljenim zadacima, uz upotrebu savremenih sredstava za osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka kojima su ove jedinice opremljene u prethodnom periodu.
Posebna pažnja je bila usmerena na dodatno osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu.
Borbene mogućnosti izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno su unapređene u prethodnom periodu, navodi se u saopštenju.
Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom kako bi ove jedinice na savremenom bojištu mogle uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
