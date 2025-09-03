POGLEDAJTE – IZVIĐAČI VS “DUBOKO U DUBINI NEPRIJATELJA”: Taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica Kopnene vojske u okolini Niša (FOTO)

NA vojnim poligonima u okolini Niša realizovana su taktička uvežbavanja izviđačkih jedinica iz sastava Kopnene vojske za angažovanje u operacijama Vojske Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Foto Vojska Srbije

Reč je o važnom segmentu redovnog letnjeg ciklusa osposobljavanja, koje se realizuje sa ciljem očuvanja i unapređenja osposobljenosti profesionalnog sastava za obaveštajno obezbeđenje snaga u operacijama.

Uvežbavani su organizacija i realizacija izviđačkih patrola i osmatračnica, rad izviđačkih grupa u dubini neprijateljevog rasporeda i izvođenje drugih dejstava prema dodeljenim zadacima, uz upotrebu savremenih sredstava za osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka kojima su ove jedinice opremljene u prethodnom periodu.

Posebna pažnja je bila usmerena na dodatno osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su u prethodnom periodu primljeni u jedinicu.

Borbene mogućnosti izviđačkih jedinica Vojske Srbije značajno su unapređene u prethodnom periodu, navodi se u saopštenju.

Uz intenzivno obučavanje, nastavlja se i opremanje najboljim naoružanjem i vojnom opremom kako bi ove jedinice na savremenom bojištu mogle uspešno realizovati svoje zadatke i snagama Vojske Srbije obezbediti pouzdane i pravovremene obaveštajne podatke, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori