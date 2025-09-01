NA FAKULTETIMA POČINJE DRUGI UPISNI ROK: Ostalo 4.325 slobodnih mesta

MATURANTI koji nisu uspeli da se upišu na fakultete u prvom upisnom roku u julu imaju šansu da to učine u drugom roku koji počinje danas i to prijavljivanjem kandidata. Oni mogu da računaju na jedno od 4.325 slobodnih mesta koliko ih je ostalo na fakultetima beogradskog univerziteta, od toga na budžetu 2.210, a na samofinansiranju 2.115

Foto Arhiva

Sva mesta popunjena su samo na tri fakulteta - Arhitektonskom, FON-u i stomatološkom, a popunjen je i odsek za psihologiju na Filozofskom fakultetu.

Najviše slobodnih mesta ove godine ima na Poljoprivrednom fakultetu - 477 budžetskih i 131 samofinansirajućih, Filološkom 283 budžetska i 414 samofinansirajućih, na Matematičkom 188 budžetskih i 70 samofinansirajućih, Rudarsko-geološkom 178 budžetskih i 67 samofinansirajućih, Tehnološkom-metalurškom 154 budžetska i 46 samofinansirajućih.

Na tri studijska programa u prvom upisnom krugu nije se upisao nijedan student. To su Regionalna geologija na Rudarsko geološkom fakultetu, zatim Metalurško inženjerstvo na Tehničkom fakultetu u Boru i Tehnologija drveta na Šumarskom fakultetu.

Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, a na 15 su popunjena budžetska mesta i preostalo je indeksa samo na samofinansiranju za drugi upisni rok.

Inače, U prvom upisnom roku na beogradskom univerzitetu upisano je 10.984 studenta i to 7.592 na budžet i 3.392 samofinansirajućih.

Ukoliko se uporedi sa prethodnom godinom, na fakultetima je ove godine upisano 583 studenta manje u odnosu na prošlu. Prošle godine u prvom upisnom roku je upisano 11.522 studenta i to 7.730 budžet i 3.792 samofinansiranje, dok je 2023. godini upisano 11.576 studenata i preostalo je oko 3.737 slobodnih mesta.

I na drugim državnim univerzitetima u Srbiji počinje drugi upsini rok, pa je tako na Univerzitetu u Nišu prijavljivanje kandidata od 2. do 5. septembra, dok je polaganje prijemnih ispita zakazano od 8. do 12. septembra. Na Prištinskom univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinje danas i traje do 15. septembra. Na Univerzitetu u Kragujevcu drugi upisni počeo je 15. avgustai traje do 26. septembra, dok je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru drugi upisni rok počeo 27. avgusta i traje do 15. septembra.

Pretnje upadom na Folozofskom fakultetu Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoj Alanović, koji se od utorka nalazi u zgradi ove obrazovne ustanove koju na njegov poziv obezbeđuju pripadnici MUP-a izjavio je da je dobio informaciju da postoji velika opasnost od upada u zgradu fakulteta. - Svi smo pod pritiskom i isčekivanjem da će se desiti nešto opasno i strašno i da moramo delovati veoma brzo, ali čini mi se da je u ovom trenutku važnije spustiti loptu, smiriti tenzije i dogovoriti se oko stvari koje su u interesu svih nas - rekao je Alanović. - Policija je pozvana na fakultet zbog pokušaja studenata da na silu uđu u studentsku službu i dodao da je situacija sada tenzična i neprijatna.

Drugi upisni rok na Univerzitetu u Novom Sadu počinje prijavom kandidata 4. i 5. septembra i traje do 30. septembara.

A na Filozofskom fakultetu novosadskog univerziteta odložen je prvi ispitni rok za 8. septembar i to nakon vanrednog inspekcijskog nadzora zgrade fakulteta koji je pokazao da treba preduzeti odeđene radnje kako bi se ispunio nalog Sanitarne inspekcije.