PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA: Izmena na ovim linijama
VOZILA na autobuskim linijama JGP-a će u smeru ka gradu saobraćati preostalom širinom kolovoza regulisano privremenim saobraćajnim znakovima.
Zbog izvođenja radova tokom montaže krana za potrebe gradilišta u ul. Ruzveltova u visini kućnog br.11, pri čemu će doći do zauzeća dela saobraćajne trake i tramvajske baštice u smeru ka ul. Kraljice Marije, koje izvodi preduzeće ,,EKO GRADITELj 21“, u nedelju 31.08.2025.godine, menja se režim rada tramvajskih linija na sledeći način:
• linija 5 se privremeno ukida,
• linija 12 će saobraćati na relaciji Tašmajdan – Banovo brdo i nosiće oznaku
12L.
• linija 2L će u oba smera saobraćati ulicama: 27. marta, Starine Novaka,
Profesora Mihaila Đurića, Beogradska i dalje redovnom trasom.
