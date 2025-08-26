OVE TRI IKONE TREBA DA IMA SVAKI PRAVOSLAVNI DOM: Za jednu se veruje da leči, druga da štiti decu, a treća donosi mir

IKONA Svetog Vasilija Ostroškog, Presvete Bogorodice Trojeručice i ikona Svetog Luke, evanđeliste i lekara.

U pravoslavnoj tradiciji, ikona nije samo slika na zidu - ona je prozor u duhovni svet, veza sa svecem kome se molimo i znak Božije prisutnosti u domu. Od davnina se u srpskim porodicama veruje da određene ikone imaju posebnu zaštitničku i isceliteljsku moć. Njihovo prisustvo u kući simbolizuje mir, blagostanje i duhovnu snagu pred životnim iskušenjima.

Tri ikone naročito se izdvajaju: ikona Svetog Vasilija Ostroškog, Presvete Bogorodice Trojeručice i ikona Svetog Luke, evanđeliste i lekara.

Sveti Vasilije Ostroški

Sveti Vasilije Ostroški, rođen u 17. veku u Hercegovini, poznat je kao jedan od najvećih čudotvoraca pravoslavlja. Njegove mošti počivaju u manastiru Ostrog, koji i danas posećuju stotine hiljada vernika godišnje, ne samo pravoslavnih hrišćana već i katolika i muslimana.

Vernici mu se mole za zdravlje, zaštitu doma i porodice, a mnogi svedoče o čudima i isceljenjima. Zato se smatra da ikona Svetog Vasilija štiti kuću od bolesti, požara i svake nesreće.

Presveta Bogorodica Trojeručica - isceliteljka koja čuva dom

Ikona Trojeručice jedno je od najvećih blaga srpskog pravoslavlja. Njeno poreklo vezuje se za čudo Svetog Jovana Damaskina, kome je nakon molitve Bogorodici izrasla treća ruka, pa je on iz zahvalnosti prikazao i nju na ikoni. Sveti Sava doneo je ovu svetinju na Hilandar, gde se i danas čuva kao zaštitnica manastira i srpskog naroda.

Vernici joj se mole za isceljenje bolesti, naročito onih koje deluju neizlečivo, ali i za mir u porodici i zaštitu dece. Trojeručica se doživljava kao ikona koja "iz kuće isteruje zlo, a donosi blagodat i zdravlje".

Ikona Svetog Luke - lekara tela i duše

Sveti Luka, evanđelista i apostol, bio je lekar i prvi hrišćanski ikonopisac. Prema predanju, on je naslikao prve ikone Bogorodice, zbog čega se veruje da one nose posebnu isceliteljsku snagu.

Kao lekar, Sveti Luka se poštuje kao zaštitnik zdravlja i pomoćnik bolesnima, naročito onima koji pate od bolesti očiju. Njegova ikona u domu podseća da vera i medicina idu ruku pod ruku, a da je molitva duhovni lek koji jača čoveka iznutra.

Prisutvo ikona u kući ne znači da će problemi nestati preko noći, niti da su one magijski talismani. Njihova moć ogleda se u veri i molitvi - u unutrašnjem miru i snazi koju čovek dobija kada veruje da nije sam. Ikona Svetog Vasilija, Bogorodice Trojeručice i Svetog Luke duboko su utkane u istoriju i duhovnost srpskog naroda.

Zato se i kaže: "Kuća bez ikone je kao dom bez temelja". Ako želite da vaš dom odiše zaštitom, nadom i blagoslovom, ove tri ikone zasigurno su pravi izbor.

