Društvo

LAŽNI PROFILI VARAJU TURISTE NA MREŽAMA: Na slici muškarac, a piše Snežana - čuvajte se prevaranata

V.N.

23. 08. 2025. u 14:40

PREVARANTI ponovo vrebaju turiste na mrežama ovim cakama za prodaju nepostojećeg smeštaja u Grčkoj.

ЛАЖНИ ПРОФИЛИ ВАРАЈУ ТУРИСТЕ НА МРЕЖАМА: На слици мушкарац, а пише Снежана - чувајте се превараната

Foto: Profimedia/Ilustracija

I pored brojnih upozorenja, profili koji varaju putnike putem društvenih mreža i dalje vrebaju! Ove godine veliki broj turista je prevaren upravo preko društvenih mreža i raznih onlajn oglasa za smeštaj u Grčkoj.

U Fejsbuk grupi "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info" izdato je novo upozorenje na novi lažni nalog.

- Ista osoba ponovo pokušava sa novim profilom i starim trikovima. Kako prepoznati: Profil novijeg datuma, malo prijatelja i objava. Nema dokaza o smeštaju (realne fotke, lokacija, recenzije). Traži akontaciju ili uplatu unapred mimo sigurnih kanala, najsigurnije preko bankovnih računa, sa slikom pasoša ili lične karte. Požuruje vas i nudi "specijalnu cenu“ samo "danas“, niska cena za određene uslove - navodi se u upozorenju administratora ove grupe.

Priložene su i fotografije profila.

Foto: Printskrin/Društvene mreže

- Šta da uradite: Ne uplaćujte ništa ovoj osobi, prijavite i blokirajte profil, pošaljite skrinšot prepiske adminima/inboksu, potvrdu smeštaja radite samo preko proverenih kanala, ovde je na slici muskarac, a piše Snežana grčkim slovima. Čuvajte se i čuvajmo jedni druge. Hvala svima koji prijavljuju! - dodaje se u upozorenju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIKADA VEĆE INTERESOVANJE ZA POVRATAK NAŠIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ DIJASPORE: Iz najrazvijenijih evropskih zemalja vraćaju se u Srbiju
Društvo

0 1

NIKADA VEĆE INTERESOVANJE ZA POVRATAK NAŠIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA IZ DIJASPORE: Iz najrazvijenijih evropskih zemalja vraćaju se u Srbiju

MINISTAR zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar razgovarao je u Kliničkom centru Srbije sa jedanaest zdravstvenih radnika koji se preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja vraćaju iz najrazvijenijih zemalja Evrope u naše zdravstvene ustanove. Tom prilikom, ministar Lončar im je uručio ugovore o radu i poželeo dobrodošlicu u naš zdravstveni sistem.

23. 08. 2025. u 09:36

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu