LAŽNI PROFILI VARAJU TURISTE NA MREŽAMA: Na slici muškarac, a piše Snežana - čuvajte se prevaranata
PREVARANTI ponovo vrebaju turiste na mrežama ovim cakama za prodaju nepostojećeg smeštaja u Grčkoj.
I pored brojnih upozorenja, profili koji varaju putnike putem društvenih mreža i dalje vrebaju! Ove godine veliki broj turista je prevaren upravo preko društvenih mreža i raznih onlajn oglasa za smeštaj u Grčkoj.
U Fejsbuk grupi "Grčka-Solunska regija i Halkidiki, smeštaj i info" izdato je novo upozorenje na novi lažni nalog.
- Ista osoba ponovo pokušava sa novim profilom i starim trikovima. Kako prepoznati: Profil novijeg datuma, malo prijatelja i objava. Nema dokaza o smeštaju (realne fotke, lokacija, recenzije). Traži akontaciju ili uplatu unapred mimo sigurnih kanala, najsigurnije preko bankovnih računa, sa slikom pasoša ili lične karte. Požuruje vas i nudi "specijalnu cenu“ samo "danas“, niska cena za određene uslove - navodi se u upozorenju administratora ove grupe.
Priložene su i fotografije profila.
- Šta da uradite: Ne uplaćujte ništa ovoj osobi, prijavite i blokirajte profil, pošaljite skrinšot prepiske adminima/inboksu, potvrdu smeštaja radite samo preko proverenih kanala, ovde je na slici muskarac, a piše Snežana grčkim slovima. Čuvajte se i čuvajmo jedni druge. Hvala svima koji prijavljuju! - dodaje se u upozorenju.
