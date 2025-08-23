OBAVEZNO PROMENITE OVU STAVKU U PASOŠU! Skupo će da vas košta ako to ne uradite, a čeka vas čak i zatvor

MNOGI građani Srbije ne znaju da promena prebivališta u ličnoj karti sama po sebi nije dovoljna.

Foto Z. Jovanović

Ovakvi propusti su česti, jer ne nailaze uvek na sankciju. Međutim, zakon Republike Srbije nedvosmisleno definiše pravilo.

Prema Zakonu o putnim ispravama, kada promenite prebivalište, dužni ste da ažurirate podatke i u pasošu, jer on ne prati automatski promene iz lične karte.

Kako navode iz MUP-a, ukoliko se ne podnese zahtev za promenu prebivališta u pasošu, građani mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili čak kaznom zatvora do 30 dana, posebno ako se pokuša davanje neistinitih podataka ili korišćenje pasoša sa nevažećim podacima.

– Zakonom o putnim ispravama propisano je da je lice koje poseduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao, dužno da podnese zahtev za izdavanje nove putne isprave. Imajući u vidu da je podatak o adresi prebivališta vidljiv podatak u obrascu putne isprave, a s obzirom na to da pasoš mora sadržati tačne i istinite podatke, ukoliko građanin planira da putuje u inostranstvo, potrebno je da se obrati nadležnom organu zahtevom za izdavanje nove putne isprave – navode iz MUP-a.

Ova obaveza posebno je važna za sve koji planiraju putovanja u inostranstvo, jer pasoš služi kao zvanični dokument prilikom prelaska granica.

Mogu vam odbiti ulazak u drugu državu

Neusklađeni podaci između lične karte i pasoša mogu izazvati nesporazume, a u najgorem slučaju i odbijanje ulaska u drugu državu.

Zbog toga je važno da pasoš uvek sadrži aktuelne podatke o prebivalištu.

Da biste izbegli moguće kazne i komplikacije, potrebno je da podnesete zahtev za izdavanje nove putne isprave i ažurirate ličnu kartu sa novim prebivalištem. Promena prebivališta u dokumentima nije samo preporuka, već zakonska obaveza.

Neusklađeni podaci između lične karte i pasoša mogu dovesti do ozbiljnih problema i drakonskih kazni, pa je najbolje reagovati na vreme i uredno ažurirati sve dokumente.

Kazne ukoliko se podaci sa putne isprave ne slažu sa onim u ličnoj karti

Ukoliko se ne slažu podaci o mestu stanovanja u ličnoj karti i pasošu postoji mogućnost da, ukoliko službenik MUP-a primeti nedoslednosti, budete kažnjeni:

– novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara;

– ili zatvorom do 30 dana.

(Espreso)