PROLAZI VREME LUDILA! Srbija je ustala za slobodu i dostojanstvo
SRBIJA je ustala. Građani su podigli glas za slobodu, decu i povratak dostojanstva. Dok su prethodnih nedelja javni prostor ispunjavale blokade, barikade i tenzije, zemlja je u sredu pokazala drugo lice – lice građanske snage i mirnog otpora.
U 49 gradova širom zemlje, od Subotice do Vranja, desetine hiljada ljudi okupilo se sa jasnom porukom: „Ne blokadama, da slobodi!“.
Prema procenama organizatora i lokalnih medija, više od 33.000 građana izašlo je na ulice da brani osnovna prava – pravo na kretanje, učenje, rad, miran život, sigurnost, stabilnost i napredak.
Poruke su bile jednostavne i snažne:
• „Hoću da moja deca slobodno idu u školu!“
• „Ne damo Srbiju mržnji i haosu!“
• „Dosta je blokada – hoćemo normalan život!“
To nisu bile političke parole, već glas običnih ljudi – roditelja, radnika, studenata i penzionera. Njihova poruka je bila jasna: mir, sloboda i sloga nemaju cenu.
Glas iz svih krajeva Srbije
U Beogradu se na Trgu republike okupilo nekoliko hiljada ljudi. Atmosfera je bila dostojanstvena i mirna, a učesnici su poručili da glavni grad mora biti primer slobodnog i otvorenog društva.
U Novom Sadu, studenti i profesori zajedno su stajali ispred Banovine:
– Naša deca imaju pravo na znanje, a ne na barikade- poručila je profesorka Filozofskog fakulteta.
U Nišu, kolona građana predvođena lekarima i medicinskim sestrama nosila je poruku:
– Nama treba sloboda kretanja da bismo spašavali živote-
U Kragujevcu su radnici iz industrijskih zona podsetili da blokade ugrožavaju ekonomiju i egzistenciju porodica. Loznica i Valjevo bile su u znaku kolona automobila sa zastavama, dok su u Subotici Mađari, Bunjevci i Srbi zajedno istakli da se mir i suživot brane solidarnošću.
Zašto „Ne blokadama“?
Ovi skupovi nisu bili samo reakcija na zatvaranje saobraćajnica. Oni su izraz dubljeg nezadovoljstva politikom ucena i podela. Građani su jasno poručili: problemi se rešavaju razgovorom, a ne prinudom. Blokade, kažu učesnici, ne donose rešenja, već samo nove podele i osećaj nesigurnosti, naročito među decom i mladima.
Zato se u gotovo svakom gradu čula rečenica:
– Ovo radimo zbog naše dece.-
Najvažnija poruka – MIR!
Najjači utisak sa svih ovih okupljanja jeste činjenica da incidenata nije bilo. Ljudi su pevali, nosili zastave, razgovarali i potom se mirno razišli. To je dokaz da građanska energija u Srbiji može biti usmerena na dostojanstvo, a ne na haos.
Skupovi održani u 49 gradova bili su više od protesta protiv blokada – oni su bili proslava slobode. Građani su jasno rekli da žele da žive u zemlji gde se problemi rešavaju rečima, a ne barikadama.
To je bila poruka i političarima i svima nama: snaga društva leži u solidarnosti i mirnom otporu onome što ugrožava zajednički život.
Kako se poručivalo širom Srbije: „Za decu, za mir, za slobodu – protiv blokada!“
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)