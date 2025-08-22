PROLAZI VREME LUDILA! Srbija je ustala za slobodu i dostojanstvo

SRBIJA je ustala. Građani su podigli glas za slobodu, decu i povratak dostojanstva. Dok su prethodnih nedelja javni prostor ispunjavale blokade, barikade i tenzije, zemlja je u sredu pokazala drugo lice – lice građanske snage i mirnog otpora.

FOTO: Novosti

U 49 gradova širom zemlje, od Subotice do Vranja, desetine hiljada ljudi okupilo se sa jasnom porukom: „Ne blokadama, da slobodi!“.

Prema procenama organizatora i lokalnih medija, više od 33.000 građana izašlo je na ulice da brani osnovna prava – pravo na kretanje, učenje, rad, miran život, sigurnost, stabilnost i napredak.

Poruke su bile jednostavne i snažne:

• „Hoću da moja deca slobodno idu u školu!“

• „Ne damo Srbiju mržnji i haosu!“

• „Dosta je blokada – hoćemo normalan život!“

To nisu bile političke parole, već glas običnih ljudi – roditelja, radnika, studenata i penzionera. Njihova poruka je bila jasna: mir, sloboda i sloga nemaju cenu.

Glas iz svih krajeva Srbije

U Beogradu se na Trgu republike okupilo nekoliko hiljada ljudi. Atmosfera je bila dostojanstvena i mirna, a učesnici su poručili da glavni grad mora biti primer slobodnog i otvorenog društva.

U Novom Sadu, studenti i profesori zajedno su stajali ispred Banovine:

– Naša deca imaju pravo na znanje, a ne na barikade- poručila je profesorka Filozofskog fakulteta.

U Nišu, kolona građana predvođena lekarima i medicinskim sestrama nosila je poruku:

– Nama treba sloboda kretanja da bismo spašavali živote-

U Kragujevcu su radnici iz industrijskih zona podsetili da blokade ugrožavaju ekonomiju i egzistenciju porodica. Loznica i Valjevo bile su u znaku kolona automobila sa zastavama, dok su u Subotici Mađari, Bunjevci i Srbi zajedno istakli da se mir i suživot brane solidarnošću.

Zašto „Ne blokadama“?

Ovi skupovi nisu bili samo reakcija na zatvaranje saobraćajnica. Oni su izraz dubljeg nezadovoljstva politikom ucena i podela. Građani su jasno poručili: problemi se rešavaju razgovorom, a ne prinudom. Blokade, kažu učesnici, ne donose rešenja, već samo nove podele i osećaj nesigurnosti, naročito među decom i mladima.

Zato se u gotovo svakom gradu čula rečenica:

– Ovo radimo zbog naše dece.-

Najvažnija poruka – MIR!

Najjači utisak sa svih ovih okupljanja jeste činjenica da incidenata nije bilo. Ljudi su pevali, nosili zastave, razgovarali i potom se mirno razišli. To je dokaz da građanska energija u Srbiji može biti usmerena na dostojanstvo, a ne na haos.

Skupovi održani u 49 gradova bili su više od protesta protiv blokada – oni su bili proslava slobode. Građani su jasno rekli da žele da žive u zemlji gde se problemi rešavaju rečima, a ne barikadama.

To je bila poruka i političarima i svima nama: snaga društva leži u solidarnosti i mirnom otporu onome što ugrožava zajednički život.

Kako se poručivalo širom Srbije: „Za decu, za mir, za slobodu – protiv blokada!“