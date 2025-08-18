DANAS OPET PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Evo kada stiže razvedravanje

VREME danas u Srbiji promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

FOTO: Novosti

Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti.



Najniža temperatura od 14 stepeni do 21 stepen, najviša dnevna od 24 stepena do 29 stepeni.

Vreme u Beogradu

Pre podne pretežno oblačno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Posle podne suvo uz postepeno smanjenje oblačnosti.

Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura oko 18, najviša oko 27 stepeni.

Vreme narednih dana

U utorak i sredu pretežno sunčano, a samo u utorak ujutro na istoku i jugoistoku uz promenljivu oblačnost, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od četvrtka ponovo promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

(Sputnjik)