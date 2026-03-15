AMERIKA SE POVLAČI, OSTARELA EVROPA IMA POSLEDNJU ŠANSU: Žirinovski predvideo da će 2027. početi treći svetski rat

15. 03. 2026. u 10:16

OSNIVAČ LDPR-a Vladimir Žirinovski predvideo je da će treći svetski rat početi 2027. godine, izjavio je novinar iz Kremlja Dmitrij Smirnov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianićenko

Na svom Telegram kanalu objavio je video političara u kojem je rekao da "SAD napuštaju svoje pozicije", dok je Evropa ostarila i imala "poslednju šansu da nešto dobije".

- Zašto sam izabrao 2027. godinu? Zato što je priprema i dalje potrebna - govorio je Žirinovski.

Govoreći o Kini, Žirinovski je napomenuo se ta zemlja plaši da postane globalni hegemon. Predviđao je da bi u roku od pet godina mogli da se steknu uslovi za snažno rešavanje nagomilanih protivrečnosti.

- To neće biti globalni nuklearni rat, već lokalni, uz upotrebu najmoćnijeg oružja, koje se, možda, može smatrati čak i moćnijim od nuklearnog oružja - tvrdio je on.

Podsećamo, nekadašnji lider LDPR Vladimir Žirinovski preminuo je 6. aprila 2022. godine u 75. godini nakon teške i duge bolesti.

Od njega se na pogrebnoj ceremoniji u Moskvi oprostio politički krem Rusije, a predsednik Vladimir Putin, iako je LDPR opozicija, je položio buket crvenih ruža kod kovčega Žirinovskog.

RAT BESNI NA BLISKOM ISTOKU: Iran razorio sve pred sobom u neviđenom raketnom napadu
RAT na Bliskom istoku ušao u 16. dan.Sukob SAD, Izraela i Irana dodatno je eskalirao nakon američkog napada na iransko ostrvo Harg. Teheran je zapretio udarima na američke interese u regionu, uključujući luke i naftna skladišta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i istakao da je Ukrajina postala legitimna meta zbog podrške Izraelu. Ministar spoljnih poslova Irana, Abas Arakči, demantovao je tvrdnje SAD da je novoizabrani vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ranjen, naglašavajući da on normalno obavlja dužnosti.

15. 03. 2026. u 07:01 >> 11:24

HRVAT NOŽEM NASRNUO NA AVGANISTANCE: Smrt u Lincu
U SUBOTU uveče u centru Linca dogodio se brutalan nožni napad koji je odneo jedan život. 34-godišnji muškarac, poreklom iz Hrvatske, napao je dvojicu prolaznika afganistanskog porekla bez ikakvog očiglednog razloga. Jedan od njih, 26-godišnjak, podlegao je teškim povredama u bolnici, dok je drugi, 24-godišnjak, teško ranjen nožem u vrat i preživeo.

15. 03. 2026. u 10:42

