AMERIKA SE POVLAČI, OSTARELA EVROPA IMA POSLEDNJU ŠANSU: Žirinovski predvideo da će 2027. početi treći svetski rat
OSNIVAČ LDPR-a Vladimir Žirinovski predvideo je da će treći svetski rat početi 2027. godine, izjavio je novinar iz Kremlja Dmitrij Smirnov.
Na svom Telegram kanalu objavio je video političara u kojem je rekao da "SAD napuštaju svoje pozicije", dok je Evropa ostarila i imala "poslednju šansu da nešto dobije".
- Zašto sam izabrao 2027. godinu? Zato što je priprema i dalje potrebna - govorio je Žirinovski.
Govoreći o Kini, Žirinovski je napomenuo se ta zemlja plaši da postane globalni hegemon. Predviđao je da bi u roku od pet godina mogli da se steknu uslovi za snažno rešavanje nagomilanih protivrečnosti.
- To neće biti globalni nuklearni rat, već lokalni, uz upotrebu najmoćnijeg oružja, koje se, možda, može smatrati čak i moćnijim od nuklearnog oružja - tvrdio je on.
Podsećamo, nekadašnji lider LDPR Vladimir Žirinovski preminuo je 6. aprila 2022. godine u 75. godini nakon teške i duge bolesti.
Od njega se na pogrebnoj ceremoniji u Moskvi oprostio politički krem Rusije, a predsednik Vladimir Putin, iako je LDPR opozicija, je položio buket crvenih ruža kod kovčega Žirinovskog.
"DA DOVRŠE SIRIJU, A ZATIM SILOM UDARE NA IRAN" Žirinovski predvideo novi američki napad
28. 02. 2026. u 17:59
"IRAN NE SME DA KAPITULIRA" Šešelj otkrio do kada će trajati sukob na Bliskom istoku
14. 03. 2026. u 15:30
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
