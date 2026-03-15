AMERIKA SE POVLAČI, OSTARELA EVROPA IMA POSLEDNJU ŠANSU: Žirinovski predvideo da će 2027. početi treći svetski rat

OSNIVAČ LDPR-a Vladimir Žirinovski predvideo je da će treći svetski rat početi 2027. godine, izjavio je novinar iz Kremlja Dmitrij Smirnov.

Na svom Telegram kanalu objavio je video političara u kojem je rekao da "SAD napuštaju svoje pozicije", dok je Evropa ostarila i imala "poslednju šansu da nešto dobije".

- Zašto sam izabrao 2027. godinu? Zato što je priprema i dalje potrebna - govorio je Žirinovski.

Govoreći o Kini, Žirinovski je napomenuo se ta zemlja plaši da postane globalni hegemon. Predviđao je da bi u roku od pet godina mogli da se steknu uslovi za snažno rešavanje nagomilanih protivrečnosti.

- To neće biti globalni nuklearni rat, već lokalni, uz upotrebu najmoćnijeg oružja, koje se, možda, može smatrati čak i moćnijim od nuklearnog oružja - tvrdio je on.

Podsećamo, nekadašnji lider LDPR Vladimir Žirinovski preminuo je 6. aprila 2022. godine u 75. godini nakon teške i duge bolesti.

Od njega se na pogrebnoj ceremoniji u Moskvi oprostio politički krem Rusije, a predsednik Vladimir Putin, iako je LDPR opozicija, je položio buket crvenih ruža kod kovčega Žirinovskog.