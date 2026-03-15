PRELEPA RUSKINJA ODUŠEVILA SRBIJU: Evo šta je uradila usred Amerike!

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi. Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

KOŠARKAŠI Lejkersa savladali su Denver Nagetse 127:125, a meč je pratila i prelepa Ruskinja.

Košem u poslednjem trenutku duela Luka Dončić je doveo klub iz Kalifornije do triumfa.

Mnogo poznatih lica je u Los Anđelesu kada igraju Lejkersi, a ovog puta na susretu Nikole Jokića i Dončića bila je i nekadašnja legendarna ruska teniserka Marija Šarapova.

Tennis legend Maria Sharapova & Luka Dončić following the Lakers OT W! pic.twitter.com/9YRD5XeJLv — NBA (@NBA) March 15, 2026

Ona je fotografisana kako iz prvih redova prati Lejkerse, a izgleda naročito Luku Dončića. Ona se slikala sa slovenačkim reprezentativcem koji vuče korene iz Srbije, a činjenica da je pratila meč koji je igrao protiv Nikole Jokića posebno je oduševila Srbiju.

