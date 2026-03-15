PRELEPA RUSKINJA ODUŠEVILA SRBIJU: Evo šta je uradila usred Amerike!

15. 03. 2026. u 12:10

Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su posle produžetka Denver nagetse rezultatom 127:125, a pobedu domaćem timu doneo je Luka Dončić košem u poslednjoj sekundi. Nikola Jokić došao je do još jednog tripl-dabla sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija.

KOŠARKAŠI Lejkersa savladali su Denver Nagetse 127:125, a meč je pratila i prelepa Ruskinja. 

Košem u poslednjem trenutku duela Luka Dončić je doveo klub iz Kalifornije do triumfa. 

Mnogo poznatih lica je u Los Anđelesu kada igraju Lejkersi, a ovog puta na susretu Nikole Jokića i Dončića bila je i nekadašnja legendarna ruska teniserka Marija Šarapova.

Ona je fotografisana kako iz prvih redova prati Lejkerse, a izgleda naročito Luku Dončića. Ona se slikala sa slovenačkim reprezentativcem koji vuče korene iz Srbije, a činjenica da je pratila meč koji je igrao protiv Nikole Jokića posebno je oduševila Srbiju. 

TENISKA SENZACIJA GODINE! Ispao Karlos Alkaraz

U finalu Mastersa u Indijan Velsu igraće Rus Danil Medvedev i Italijan Janik Siner. Medvedev je pobedio Karlosa Alkaraza rezultatom 2:0 (6:3, 7:6(7:3)) posle sat i 38 minuta igre i naneo Špancu prvi poraz u 2026. godini, posle 16 pobeda u nizu.

15. 03. 2026. u 11:08

