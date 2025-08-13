SLUŽEN POMEN DEČACIMA UBIJENIM NA BISTRICI: Zašto jedno dete da strada na takav način? Zašto nema pravde?

U PORTI crkve Rođenje Presvete Bogorodice u Goraždevcu jutros je služen pomen Panteliji Dakiću (12) i Ivanu Jovoviću(19) dečacima ubijenim na reci Bistrici 13. avgusta 2003. godine. Pomenu, koji je služio vladika novobrdski Ilarion uz sasluženje monaštva i sveštenstva SPC, pored porodica i prijatelja stradalih dečaka i ranjene dece,prisustvovali su predstavnici Kancelarije za KiM.

foto d.z.

Ističući da su Ivan i Panto živi u Bogu i tajnji njegovog zagrljaja koji nas očekuje, vladika Ilarion je u besedi nakon pomena poručio porodicama stradalih da budu jaki i da veruju u ponovni susret sa svojom decom.

- Sa stanovišta ovoga sveta sve je strašno i čemerno. Zašto jedno dete da strada na takav način? Zašto nema pravde? Zašto se ne zna ko je počinilac? Zašto ova crkva ne može da se bez smetnje obnovi i da propoje ponovo. Mnogo ima pitanja zašto u ovome svetu, ali kada posmatramo sa stanovišta svete službe i sa stanovišta svete liturgije i prisustva Hristovog, gubi se zašto, zato što kada je Bog sa nama, gube se pitanja u čoveku-istakao je u besedi vladika Ilarion. Dodajući da nije lako opstati danas u Goraždevcu, ali i da je to blagoslov, koji drugde ne postoji.

- Neka vam Bog da snage, da na ovom mestu opstanete, da živite blagosloveni život, ispravljajući se, kajući se i ustremljujući se ka onome što jedino stoji uspravno, jer sve je klimavo u ovome svetu, jedino što stoji večno i stajaće jeste crkva Božija.To je pouka kosovsko-metohijska, da jedino crkva ostaje. Crkva je neuništiva i to ne nekom ljudskom silom, nego silom života neuništivog. I zato je blagosloveno ostati ovde. Jeste, teško, nemate neke privilegije, neke mogućnosti kakve imaju ljudi koji žive na drugim mestima, ali verujte mi, imate i poseban blagoslov koji drugde ne postoji poručio je vladika Ilarion dok je podsećajući da su prošle 22 godine od krvavog pira kada je nedužna srpska omladina napadnuta u toku kupanja i kada je ubijeno dvoje a ranjeno četvoro dece, kao i da istraga do danas nije dala nikakve rezultate, Malinka Mitrović, šef biroa Kancelarije za KiM opomenula je da je ovaj tragičan događa ostavio dubok trag u sećanje svih Srba na KiM i da će ostati kao simbol stradanja Srba na Kosmetu.

- Mi smo danas ovde, da odamo poštu najpre, nevino stradaloj deci i da pružimo podršku porodicima stradalih. Mi smo tu da im poručimo da nisu sami, da nisu zaboravljeni, jer bol i tuga sa kojom se suočavaju svih ovih godina je istovremeno i naša bol i mi bismo hteli na neki način da je ublažimo, da je podelimo i sve dok budemo podsećali na naše stradale oni će živeti sa nama i zato Srbi i srpski narod ne sme dozvoliti da se zaborave sećanja na svaku žrtvu, kako zbog žrtave i njihovih porodica tako i zbog budućnosti srpskog naroda- istakla je Mitrovićeva opominjući da je Euleks obustavio istragu 2010 godine što je kako je naglasila, najveći poraz međunarodne zajednici kojoj ostaje trajna opomena sve dok se počinioci ovog strašnog zločina ne pronađu i izvedu pred lice pravde. Inače, posle parastosa , rodbina i meštani obišli su grobove Ivana Jovovića i Pantelija Dakića zapalili sveće i položili sveće kao i spomenik svim nevino stradalim u centru Goraždevca.