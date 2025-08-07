VUKOVCIMA NULA NA PRIJEMNOM: Na proveri znanja u prvom roku na Univerzitetu u Beogradu, mnogi "petičari" su podbacili

NA Mašinskom fakultetu u Beogradu ove godine petoro vukovaca na prijemnom ispitu ostalo je - bez ijednog boda. To se vidi na konačnoj rang-listi, a objašnjenje za ovako loš skor moglo bi da bude da su se pojedini maturanti prijavili na još neki fakultet, pa na Mašincu nisu ni polagali prijemni.

univerzitet u beogradu

Međutim, među kandidatima bilo je vukovaca koji test nisu uradili baš za nulu, ali se nisu ni proslavili, pa je jedan osvojio svega 20,4 boda, a njegov vršnjak 21,9, što je ispod svih očekivanja s obzirom na to da su tokom celog školovanja imali petice iz matematike.

I na drugim fakultetima, ako je suditi po rang-listama, ima vukovaca koji su "podbacili", pa je tako i na Elektrotehničkom fakultetu jedan vukovac imao nula bodova na prijemnom, a više njih osvojili svega po nekoliko poena.

Na Medicinskom fakultetu nema vukovaca sa nula poena, a najlošiji je osvojio ukupno 17 bodova iz hemije i biologije. "Kolega" iza njega domogao se tek 20 bodova.

Na Stomatologiji vukovac koji je najslabije uradio test ima 17 poena, pa kao 434. na listi nije uspeo da se izbori za indeks. Na rang-listi na Farmaceutskom fakultetu, jedan vukovac iz hemije je stekao svega šest poena, ali je iz bilogije uspeo da osvoji svih 20. Treba napomenuti da je on tokom cele srednje škole imao petice iz oba predmeta.

Na odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta, gde je na jedno mesto konkurisalo četvoro maturanata, niko od vukovaca nije osvojio svih 60 poena, što znači da niko na listi i nema svih 100 bodova. Prvi vukovac koji je rangiran iz testa znanja imao je 26, a iz testa opšte informisanosti 28 - ukupno 54 boda. Kolega iza njega koji, takođe, iz škole nosi sve petice na testu znanja osvojio je 30 bodova a na testu opšte infomisanosti 22, pa ukupno ima 52 poena. Najlošiji vukovac koji je konkurisao na psihologiji osvojio 24 poena iz testa znanja i 16 iz testa opšte informisanosti.

Mera stvarnog znanja DA je "poplava" vukovaca već godinama veliki problem koji mora da se rešava, kažu naši sagovornici sa fakulteta. Oni ističu da je uočljivo da na prijemnom vukovci zadatke urade slabije od "jakih" vrlodobrih đaka. Zato je prijemni ispit na fakultetima korektivni faktor, razbija sve predrasude o odlikašima i pokazuje pravi nivo znanja. Jer, sve petice u srednjoj za upis na fakultet donose 40 poena, a na prijemnom maksimalnih 60 samo retki osvoje.

Zanimljivo je da se na ostalih devet odseka Filozofskog fakulteta prijavilo samo troje vukovaca i to po jedan na pedagodiji, istoriji umetnosti i arheologiji.

I na ovogodišnjim prijemnim ispitima za fakulteta, potvrdilo se da da među vukovcima ima onih čije su petice "pokrivene" velikim znanjem, a to pokazuju i prva mesta na rang-listama nekih fakulteta. Tako je na ETF na smeru elektrotehnika i računarstvo prvih 31 mesto pripalo vukovcima koji su osvojili svih 100 poena, a na smeru softversko ineženjerstvo takav uspeh ima 13 brucoša. Na Mašinskom fakultetu vukovci "drže" prvih 15 mesta sa takođe osvojenih 100 poena, na Medicinskom im je pripalo prvih 10 mesta, na stomatologiji vukovci su na prvih pet mesta, ali niko nema svih sto bodova, pa najbolji među njima ima 99 poena, ostala četiri po 96.