"VERA JE POVERENJE I PODRAZUMEVA ZAJEDNICU" Patrijarh Porfirije načalstvovao je svetom Liturgijom u crkvi Svetog arhangela Gavrila u Beogradu

NjEGOVA Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije je načalstvovao 27. jula 2025. godine svetom Liturgijom u crkvi Svetog arhangela Gavrila u Beogradu.

Foto: SPC

Pod svodovima velelepne zadužbine znamenitih srpskih dobrotvora Milana i Radmile Vukićević, Svetejšem Patrijarhu su sasluživali: protojerej-stavrofor Ilija Šmigić, starešina hrama; protojerej-stavrofor Đuro Đurđević; jereji Goran Đukić i Jovan Babić; protođakon Dragan Radić; đakoni Marko Popović i Vasilije Perić.

Blagočestivom narodu, sabranom u hramu koji je ktitor podigao u večan spomen svojih palih saboraca i heroja Velikog rata, Svetejši Patrijarh je tumačio pročitano nedeljno jevanđeljsko začalo, koje već dva milenijuma nadahnjuje nebrojene bogočežnjive duše:

– U ime Oca i Sina i Svetog Duha. Braćo i sestre, u ovom odlomku iz Jevanđelja po Mateju čuli smo još jednu priču vezanu za život Gospoda našeg Isusa Hrista. Čuli smo još jednu priču u kojoj On pokazuje ljubav i čini milosrđe. Naime, isceljuje u dva navrata najpre dvojicu slepih, a onda i jednog gluvonemog. Dakle, otvara i vid i sluh ljudima koji su bez tih svakom čoveku potrebnih osobina. Svakako da i ova priča ima i svoju unutarnju, duhovnu dimenziju, kao i onu spoljašnju. Spoljašnja dimenzija postoji da bismo lakše bili uvedeni u samu tajnu Gospoda našeg Hrista i to najvećim darom koji je svaki čovek dobio, a to jeste dar vere. I u ovoj priči glavna tema iz perspektive nas ljudi jeste vera, ali iz perspektive živog Boga, Gospoda našeg Spasitelja, Boga ljubavi, glavna tema jeste upravo Njegova ljubav. Na samom kraju Jevanđelja beleži jevanđelist da je Gospod išao i učio od sela do sela, od mesta do mesta, propovedao i iscelivao.

– Gospod je, dakle, učio i besedio tako što je na ispravan, bogodoličan način tumačio tajne vere koje su bile zabeležene u Starom Zavetu. Međutim, budući da On nije nikakav ideolog, nije prosto neki teoretičar koji mudruje i razmišlja o tajni bića i o tajni sveta i ima nekakve svoje stavove, nego je On živi Bog, On pokazuje da život svakog od nas ne može biti samo ideja i ideologija, jer onda najčešće postane prazna reč, nego da ono što je istina vere mora biti potvrđeno, pokazano, provereno i posvedočeno životom, tj. u konkretnoj svakodnevnici vera i život su jedno te isto. Vera nije, dakle, tek uverenje u to da postoji neka viša sila koja upravlja svetom, koja je snažnija i moćnija od nas ljudi i mi nemamo druge nego da joj se pokoravamo, da činimo sve kako bismo je umilostivili i tako redom. Vera podrazumeva život, vera je i znanje, vera je i ljubav. Sve su to sinonimi jednog te istog dara koji smo dobili od Boga, jer vera iznad svega i pre svega jeste odnos i jeste zajednica, kao što je to u ostalom vera i u našem svakodnevnom životu, u našoj horizontali – poručio je Patrijarh i naglasio:

Foto: SPC

– Šta znači vera? Vera znači poverenje. Što je veće poverenje to je prisniji odnos između onih između kojih postoji poverenje. Ne postoji ništa strašnije, verujem da će se mnogi među nama složiti, nego da čujemo da nam neko kaže: Ništa ti ne verujem, šta god da uradiš, šta god kažeš, ništa ti ne verujem! Dakle, tim Ništa ti ne verujem! ja sam potpuno izbrisao iz egzistencije, iz postojanja, onog kome je ta reč upućena ili, pak, ako je upućena meni od nekog to znači da je prekinut svaki odnos, svaka vrsta komunikacije, svaka vrsta opštenja. Dakle, vera je pre svega poverenje i u konkretnom slučaju, kao i na bezbroj mesta u Jevanđelju. Zar, u gotovo svakom dialogu koji je prethodio nekom isceljenju, nekom čudu, nismo čuli pitanje koje Gospod upućuje onom koji Ga moli za pomoć: Veruješ li da to mogu učiniti? Neka ti bude poveri tvojoj. I ne samo da Gospod čini čudo ljubavi na onom koji veruje, nego zbog vere, zbog poverenja onog koji veruje, Gospod pokazuje ljubav i u odnosu na one do kojih je stalo onim koji veruju. Znači, vera je stvar zajednice, stvar Crkve.

– Tamo gde je snažnija zajednica – snažnija je vera. Tamo gde je snažnija vera mnoga iskušenja lako se razrešavaju i mnoge prepreke neuporedivo lakše se prolaze. Zbog vere Crkve, kao što smo čuli prošle nedelje, zbog vere četvorice koji su prineli Gospodu jednog koji ne veruje i koji je pritom zbog grehova svojih paralisan, oduzet i bolestan, Gospod isceljuje onog koji je bez vere. Koliko li samo ima dobročinstava koja je Gospod učinio nekom koji je potpuno izgubljen zbog vere i molitve njegovih roditelja, njegovih prijatelja i njegovih sveštenika? Koliko može biti iskušenja koje neki sveštenik, pa i episkop, prevazilazi verom Crkve, ljubavlju i verom zajednice? – zapitao je Svetejši Patrijarh i podsetio na još jednu jevanđeljsku epizodu, poznatu priču o Sodomu i Gomoru, koja može biti poučna svima danas, kao i uvek, svagda i u sva vremena:

– Sodom i Gomor, koji je sav ležao u grehu, Gospod je odredio da bude zbrisan sa lica zemlje. Međutim, postojao je u tom gradu jedan pravednik, sveti čovek, veliki pravednik, praotac Avraam. On dolazi Gospodu i moli Gospoda da sačuva grad, da sačuva ljude u tom gradu, rekavši: Gospode, sačuvaj ovaj grad ako u njemu ima pedeset pravednika. I, naravno, Gospod, koji gleda na dobro, koji gleda na veru ne kao magijsku pretpostavku i oruđe čuda, nego kao prostor u kojem se projavljuje blagodat Božja, videvši veru pravednog Avraama, veli: U redu, dovedi mi pedeset pravednika. I ovaj je otišao i pokušao da pronađe pesedet pravednika. Nije ih bilo toliko, pa je onda molio Gospoda da malo spusti broj, da se smanji cifra. Veli: Gospode, ali sačuvaj ovaj grad ako u njemu ima četrdeset pravednika. Međutim, ni četrdeset nije našao, a nije našao ni deset na kraju. Zato što nije bilo vere, zato što nije bilo vere kao zajednice sa Bogom, kao opštenja sa Njim – a to znači niti pravog opštenja među ljudima koji su živeli tamo – dakle, zato što nije bilo dovoljno vere nije ni mogla da se projavi, potvrdi, posvedoči sila i ljubav Božja, jer Gospod se ne nameće. On je sloboda, apsolutna sloboda, a to znači da dejstvuje tamo gde Ga hoćemo, gde čeznemo za Njim, gde tragamo za Njim. I u ovom slučaju koji smo danas čuli, vera je preduslov delovanja ljubavi Božje. Došla su dvojica slepaca, došao je jedan gluv i nem, traže pomoć, a Gospod veli i pita: Verujete li da to mogu učiniti? Onda se projavljuje njihov unutarnji vid i unutarnji sluh, imali su veru: Verujemo, Gospode! I desi se čudo.

– Neka bi Gospod dao i nama da uvek imamo čiste, istinske i prave vere, znajući da kroz nju dejstvuje blagodat Božja u našem životu, da se oprisutnije sam Gospod u nama i među nama, a onda verom, imajući jedinstvo sa Njim, imaćemo više prostora svako od nas za drugog u svom srcu, imaćemo više razumevanja, ukazivaćemo više ljubavi jedan u odnosu na drugog, praštaćemo više jedan drugom, tražićemo oproštaj više jedan od drugog, jednom rečju: živećemo onim na šta nas Gospod poziva, a to je pokajanje. Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko jeste reč Gospodnja koja otkriva i samog Boga, ali jeste i put kojim i mi otkrivamo, upoznajemo i spoznajemo sami sebe. Neka Bog da da tako bude, amin – zaključio je predstojatelj Srpske Pravoslavne Crkve.