RADARSKI SNIMAK POKAZUJE KAKO SE KREĆE U NEVREME U SRBIJI IZ SATA U SAT: Pogledajte gde će biti najviše padavina i u koje vreme

POSLE najtoplijeg dana u Srbiji od početka leta, od danas, pa sve do kraja jula, temperature kretaće se u intervalu od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. Snimci radara i kretanja oblaka ukazuju da će danas u toku dana najviše kiše pasti u 13 časova u centralnoj i istočnoj Srbiji. Sve do 17h oblaci će se povlačiti ka severu, a od 19h neće više biti padavina.

Danas (27.07.) na području Srbije lokalno se očekuju vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova. Na snazi je upozorenje na vremenske nepogode, a RHMZ od sitnih sati izbacuje hitna upozorenja.

Biće promenljivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 24 stepeni, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 33 stepeni na jugu i jugoistoku. Najviša dnevna temperatura od 25 na severozapadu do 33 °S na jugu i jugoistoku zemlje, navodi u saopštenju RHMZ.

Na snimcima radara svetlo plavom bojom su obeležene manje i slabije padavine, što je boja tamnija padavine su jače, praćene većom količinom padavina. Ljubičastom bojom se označava grad.

Vreme u 8 sati

Vreme u 10 sati

Vreme u 11 sati

Vreme u 12 sati

Vreme u 13 sati

Vreme u 14 sati

Vreme u 15 sati

Vreme u 16 sati

Vreme u 17 sati

Vreme u 19 sati

Vreme u 22 sati

Vreme u ponoć

Vreme sledeće nedelje

U prvoj polovini sledeće sedmice promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29. jula).

Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano uz ponovni porast temperature.

(Nova)