NEMA VIŠE MAHINACIJA: Tehnički pregledi vozila postaju nikad rigorozniji, jedan papir biće ključan

MAHINACIJE na tehničkom pregledu više neće biti moguće jer je u pripremi centralni informacioni sistem tehničkih pregleda u koji će biti umreženi svi tehnički pregledi. Kako su objasnili iz Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), podaci sa tehničkih pregleda u realnom vremenu prosleđivaće se Ministarstvu unutrašnjih poslova i ABS.

Foto: N.Skenderija/Depositphotos

Nakon završetka tehničkog pregleda podaci će automatski biti dostupni informacionom sistemu E-uprave, odnosno biće moguća registracija vozila samo na osnovu validnih registracionih listova.

Iz ABS su pojasnili da uvođenje centralnog informacionog sistema podrazumeva integraciju mernih uređaja, različitih informacionih sistema i centralizovanu obradu podataka.

- U centralnom informacionom sistemu tehničkih pregleda postojaće podaci o privrednim društvima i kontrolorima koji se bave vršenjem tehničkog pregleda vozila, strankama, vozilima, izvršenim merenjima pomoću uređaja i proračunima, ocenama tehničke ispravnosti vozila, stepenu neispravnosti vozila, kao i utvrđenim tehničkim neispravnostima - objašnjavaju iz ABS.

Napominju da će centralni informacioni sistem biti povezan s više postojećih informacionih sistema, kako unutar MUP i ABS, tako i sa informacionim sistemima drugih organa i institucija kao što su Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), informacioni sistem Agencije za privredne registre (APR) i informacioni sistem E-uprave.

"Nema više prolaska tehničkog sa dve crvene"

Glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo Željko Regoda rekao je ranije za Kurir da vozači neispravnih vozila više neće moći da prođu tehnički s "dve crvene".

- Očekujem da to zaživi sledeće godine, prvo će biti jedan testni period. To je kompleksni sistem, oni već na neki način imaju bazu, ali ovo je nešto kompleksnije i ozbiljnije jer će rezultati uređaja za kontrolisanje kočnica i izduvnih gasova biti direktno umreženi u bazu. To će onemogućiti muljanje, dakle rezultati će automatski izlaziti u toj bazi. Nema prepravke, nema vraćanja, nema gašenja kamere pa stavljanja drugog vozila. Ko je imao neispravne kočnice ili izduvne gasove, neće više moći da časti nekog da prođe tehnički - navodi Regoda.

"U gradu imate koliko hoćete automobila kojima jedan migavac ne radi"

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Milan Vujanić objasnio je za TV Prva da je ovaj sistem projektovan sa namerom da ono što se na terenu trenutno uzima kao podatak, bude opšte poznata činjenica za onoga koji rukovodi bezbednošću saobraćaja.

Foto: A. Stanković

- Građani tehničku ispravnost vozila kontrolišu jedanaestomesečnim tehničkim pregledima. Možete u gradu videti koliko hoćete automobila kojima ne radi migavac ili im radi jedan, drugi ne radi, čime se narušava osnovno pravilo vidi i budi viđen. Zbog toga je tehnički pregled, a posebno zbog činjenice da vozila tokom eksploatacije lako mogu doći u situaciju da im se pokvari neki od vitalnih uređaja. To su uređaji za zaustavljanje, uređaji za upravljanje i signalizaciju. Svi ti uređaji imaju funkciju, ovaj za zaustavljanje da možete da izbegnete nezgodu, ovaj za upravljanje da možete da idete tamo gde ste namerili i ovaj za signalizaciju da drugi vide šta imate nameru da uradite. Dakle, ako nešto od toga ne radi, vi stvarate opasnost za druge ljude. Nije problem da li je neko neozbiljan pa ga ne brine njegova lična bezbednost, nego da li ugrožava druge ljude. Zbog toga je bitno da svi budemo što moguće pažljiviji - pojašnjava profesor.

Kaže da je zbog toga moramo da imamo sistem koji je u svakom trenutku je u stanju da konstatuje gde je neispravnost i da se ta neispravnost otklanja.

- Posebno, što ovaj sistem omogućava, neće biti više mahinacija na tehničkom pregledu. Uvek će postojati neki procenat mahinacije, ali je bitno da on bude što manji, a ovaj sistem omogućava da on praktično bude minimalan - navodi on.

Vujanić ističe da sve što je uvedeno na tehničkom pregledu da bude ispravno, nije uvedeno bez razloga, već zato što može ostaviti posledice po druge učesnike u saobraćaju, ali i samog vozača koji vozi sa neispravnim delovima.

(Prva, Kurir)