GNJATOVIĆ NA EKSPO U OSAKI: Srbija je predstavljena kao zemlja koja misli hrabro, radi predano i veruje u snagu nauke, inovacija i obrazovanja

DELEGACIJA Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija trenutno boravi u zvaničnoj poseti Japanu, gde je obišla specijalizovanu EKSPO izložbu u Osaki i gde će održati niz bilateralnih sastanaka u Osaki i Tokiju, radi produbljivanja ekonomske i naučne saradnje između Srbije i Japana na polju nauke i inovacija.

Foto MNTI

Predvodnica delegacije, državna sekretarka Ministarstva dr Marija Gnjatović, istakla je povodom posete EKSPO izložbe da je Srbija pokazala spremnost da bude organizator ovog događaja 2027. godine u Beogradu.

Koji je cilj posete Ministarstva Japanu?

Delegacija Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija došla je u Japan sa ciljem da poseti srpski paviljon na EKSPO izložbi u Osaki, radi promocije naših naučnih kapaciteta i inovacionih potencijala Srbije u globalnoj zajednici. Fokus paviljona je na projektu izgradnje i daljoj implementaciji BIO4 Kampusa kao jednog od najvažnijih državnih strateških projekata, ali i jedinstvenog biokampusa na Zapadnom Balkanu i u regionu.

Ujedno smo imali priliku da budemo učesnici na Investicionoj konferenciji pod nazivom „Srbija - zemlja inovacija”, koja je organizovana u cilju produbljivanja saradnje između Srbije i Japana, pre svega ekonomske, ali i drugih vidova saradnje koji se odnose na naučni i tehnološki razvoj i inovacije.

Poseban fokus Ministarstva takođe je bio i BIO4 Kampus i proširenje saradnje u domenu njegovog razvoja. Poznato je da su neki memorandumi o razumevanju već potpisani – jedan dobar primer toga je upravo japanska kompanija „Takeda” sa kojom ne samo da je potpisan sporazum, već su i započeti neki pilot projekti koji uključuju srpske institucije, naučnoistraživačke organizacije, buduće članice BIO4 Kampusa i kompaniju „Takeda”, čije je sedište u Tokiju. Delegacija Ministarstva i delegacija BIO4 Kampusa imaće priliku da posete i razvojni centar kompanije „Takeda” tokom ove posete Japanu.

Posetili ste ovogodišnju specijalizovanu EKSPO izložbu u Osaki. Paviljone čijih zemalja ste videli, šta Vam se najviše dopalo i šta je na Vas ostavilo najveći utisak?

Imala sam priliku da obiđem paviljone brojnih zemalja i svaki je na svoj način bio impresivan – od arhitektonskih rešenja do poruka koje šalju o budućnosti. S obzirom na veličinu postavke za koju je sigurno potrebno više dana, pa i nedelja kako bi se detaljno obišla, kada govorim o svom favoritu u izboru ću uzeti onih nekoliko paviljona koje sam uspela da vidim – Saudijsku Arabiju, Francusku, Kinu, Španiju, Italiju, Monako, Koreju. Osim izuzetnog paviljona naše zemlje, kao državnu sekretarku u Ministarstvu nauke, posebno je na mene ostavio utisak paviljon Kine. Fascinirala me je njihova posvećenost nauci i načinu na koji je ona predstavljena – ne kao apstraktan pojam, već kao konkretan alat za stvaranje održive i pametne budućnosti. Kineski paviljon je, po mom mišljenju, najjasnije pokazao pravac u kom ide budućnost življenja – kroz primenu inovativnih rešenja, razvoj pametnih gradova, upotrebu zelene i održive energije, kao i integraciju naučnih dostignuća u svakodnevni život. Bio je to snažan primer kako nauka može oblikovati bolje, zdravije i efikasnije društvo.

Šta posetioci ovogodišnje izložbe EKSPO mogu da očekuju od paviljona Srbije?

Paviljon Srbije je mesto gde će posetioci moći da osete autentičan duh naše zemlje – otvorenost, stvaralačku energiju i snagu ideja. Srbija je predstavljena kao zemlja koja misli hrabro, radi predano i veruje u snagu nauke, inovacija i obrazovanja.

U okviru paviljona, posebno je predstavljena najava za EKSPO izložbu u Beogradu 2027. godine, sa temom „Igraj za čovečanstvo“. Ta tema poziva na zajednički napor da kroz znanje, solidarnost i odgovornost igramo svi za isti cilj – bolji i održiviji svet.

Čemu se radujete i šta očekujete da vidite na EKSPO izložbi u Beogradu 2027. godine?

Kroz savremene tehnologije, ali i kroz priče o ljudima, verujem da će na narednoj EKSPO izložbi posetioci moći da upoznaju kreativnost našeg naroda, našu radoznalost i posvećenost napretku. Biće to prilika da pokažemo želju da doprinesemo globalnim rešenjima, ali i da čovečanstvu ponudimo ono što nas čini posebnima – snagu duha, originalnost i sposobnost da povežemo tradiciju sa budućnošću.

Koja je sledeća stanica delegacije Ministarstva tokom boravka u Japanu?

Nakon Osake, delegacija Ministarstva će boraviti u Tokiju, gde ću imati priliku da se sastanem sa zamenikom ministra unutrašnjih poslova i komunikacija, kao i zamenikom ministra obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije Japana. Ideja je da dalje radimo na pripremi novog Memoranduma o razumevanju o saradnji između naučnih zajednica Japana i Srbije. Postoje veliki potencijali u domenu biotehnologije i biomedicine, veštačke inteligencije i njene primene u različitim granama nauke i industrije i zajednički rad naših zemalja na tim poljima dao bi izvanredne rezultate.