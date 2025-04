POSLE SASTANKA SA DEKANSKIM KOLEGIJUMOM EKONOMSKOG FAKULTETA: Studenti koji hoće da uče se obratili javnosti

STUDENTI koji žele da uče obratili su se javnosti iz Pionirskog parka.

Foto: Novosti

- Studenti koji žele da uče i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu danas su imali sastanak sa dekanskim kolegijumom tog fakulteta. To je prvi razgovor za nas od kada traju blokade. Nadamo se da je to prvi korak ka cilju, a to je povratak svih studenata na fakultete - saopštili su.

Ističu da ne bi trebalo da postoje studenti prvog i drugog reda.

- Mi, studenti iz Pionirskog parka i većina studenata to podržavamo. Mi samo želimo da nam date da možemo da izvršavamo svoje fakultetske obaveze. Obrazovanje će uvek pobediti - poručili su.