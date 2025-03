"NADAMO SE DA ĆE NAS ISPOŠTOVATI" Studenti koji žele da uče pozvali rektore i dekane sutra u podne na razgovor u Pionirski park

STUDENTI koji žele da uče obratili su se javnosti.

Foto: Novosti

Student Miloš Pavlović istakao je da njihovi zahtevi još nisu ispunjeni.

- Ponovo se javljamo iz Pionirskog parka što znači da naši zahtevi nisu ispunjeni. Danas smo se ovde okupili kako bismo svima pokazali do čega zapravo dovode nezakonite blokade fakulteta, na primeru mog Medicinskog fakulteta i kako bismo saopštili tu vest. U sredu je bilo glasanje što se tiče štrajka na Medicinskom fakultetu i većina profesora je bila protiv štrajka. Što se tiče uopšteno fakulteta njegova snaga zasniva se na dva stuba, prvi jeste znanje, šta to znači, svaki student kada završi fakultet trebalo bi da bude sposoban da kao na mom fakultetu, medicinskom, leči građane Srbije, ali kada pogledate unazad četiri meseca da mi nemamo predavanja, nemamo vežbe, ne idemo na praksu u zdravstvene ustanove, postavlja se pitanje ko će da leči - kazao je Pavlović.

Studenti koji žele da uče pozvali su rektore i dekane sutra u podne na razgovor u Pionirski park.

Oni su pozvali rektora BU Vladana Đokića, kao i dekane Medicinskog, Stomatološkog, Farmaceutskog, Biološkog i Fakulteta za specijanu edukaciju i rehabilitaciju da dođu kod njih.

- Pozivamo ih i ovim putem da dođu sutra na razgovor kod nas u Pionirski park u 12 časova, želimo da ih pitamo pored ostalog da li naši roditelji treba da nastave da nam plaćaju stanove, da li studenti koji nisu na budžetu da li treba da plate školarinu, to su pitanja koja zanimaju kako nas, tako i naše roditelje. Zašto da mi ne znamo odgovore na ta pitanja. Rektor je rekao da on neke svoje odluke želi da saopšti uživo i mi ga pozivamo i rektora i pomenute dekane da dođu sutra u 12 časova u Pionirski park , nadamo se da će nas makar sada ispoštovati i očekujemo da će doći jer se osećamo bespomoćno i beznadežno i zabrinuto. Ovo je još jedan naš poziv na dijalog. Ovim putem se zahvaljujemo predsedniku Vučiću što nas je jedini primio i ako nađe malo vremena, značilo bi nam da nas poseti, rekao je da je i on "ćaci" pa da se eto, malo družimo - kazao je on.