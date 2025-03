ULOGA KATOLIČKE CRKVE U STVARANJU NDH: Predavnje u okviru ciklusa "Jugoslavija Kontinuitet, iskušenja, osporavanja", u SANU

Peto predavanje u okviru ciklusa "Jugoslavija Kontinuitet, iskušenja, osporavanja", pod nazivom "Katolička crkva u Jugoslaviji tokom Drugog svetskog rata" održaće dr Vojislav Pavlović, direktor Balkanološkog instituta SANU, u sredu, 26. marta, u 12 sati, saopštila je Srpska akademija nuka i umetnosti.

foto Z.Jovanović

SANU je navela i sadržaj predvanja:

- Katolička crkva je poraz Kraljevine Jugoslavije i stvaranje Nezavisne Države Hrvatske doživela kao ostvarenje davnašnjih želja. Katolički kler je zapravio bio deo jedinstvenog nacionalnog pokreta Hrvata. U nacionalnom zanosu napravljene neutemeljene analize tobožnjeg stradanja Hrvata u Jugoslaviji i za kler i za hrvatsku političku javnost bile su opravdanje za stvaranje nezavisne države. Stoga je tako osvedočena nemogućnost suživota sa Srbima otvorila pitanje njihovog položaja u NDH i za kler i za hrvatsku političku javnost. Ustaše su do krajnjeg ishodišta doveli stavove hrvatske desnice počinivši genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima. U redovima katoličkog klera bilo je različitih stavova. Franjevci i deo župnika su svesrdno podržali Ustaše. Biskupi su pružili podršku nezavisnoj hrvatskoj državi koju su predvodile Ustaše. Po obostranom dubokom uverenju i Ustaša i biskupa, katolička vera je bila osnov nacionalnog identiteta Hrvata koji je samo nacionalna država mogla očuvati. Razlike su međutim postojale. Ustaše su učinili sve da fizički eliminišu Srbe iz NDH. Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup, juna 1941. u pismu Piju XII izrazio je uverenje da, ako bi Pavelić ostao na vlasti sledećih 20 godina, u Hrvatskoj ne bi bilo više pravoslavnih. Homogena katolička Hrvatska je bila ideal i za jedne i za druge ali putevi kojima je do nje trebalo stići nisu bili isti. Ustaški zločini su izazivali pojedinačne proteste biskupa koji nikada nisu prerasli u osudu genocida. Biskupi su do poslednjeg dana nastojali da očuvaju hrvatsku nacionalnu državu koja je za njih bila apsolutni imperativ i zbog koje su zanemarili osnove Hristovog učenja.