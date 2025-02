RHMZ OTKRIVA KAKVO NAS VREME ČEKA DO KRAJA NEDELJE: Sneg uveliko veje u ovom delu Srbije

U toku večeri početak snežnih padavina očekuje se najpre na jugozapadu i jugu Srbije, navodi se u najavi RHMZ-a.

Tanjug

U toku noći sneg će padati u većini krajeva južno od Save i Dunava uz manji snežni pokrivač.

Snežna vejavica već je zahvatila Zlatiborski okrug, na putu od Kokinog Broda prema Novoj Varoši.

U ponedeljak (17.02.) hladno sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. U toku dana na severozapadu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom uz stvaranje/manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Krajem dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i oblasti Homolja, a uveče i na jugu Banata u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 0 °C, a najviša od -1 do 4 °C.

U utorak (18.02.) na zapadu i severozapadu Srbije jačanje jutarnjeg mraza uz sunčane periode tokom dana. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i veći deo dana suvo, a kratkotrajan sneg moguć je tek ponegde u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima.

U sredu i četvrtak (19 – 20.02.) ujutro umeren do jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 1 do 5 °C.

Od petka (21.02.) malo do umereno oblačno, u donjem Podunavlju i na jugu Banata uz povremeno jak jugoistočni vetar, a prolazno slabe mešovite padavine kratkotrajno su moguće u subotu (22.02.).

Umereni jutarnji mrazevi zadržaće se do kraja prognostičkog perioda (24.02.), ali će dnevne temperature biti u manjem porastu.