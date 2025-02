STIGLA DETALJNA PROGNOZA ZA PRVU DEKADU FEBRUARA: Srbija na udaru hladnog talasa, moguć i mraz, najniža temperatura -8 (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/Dušan Aničić

- U PRVOJ DEKADI FEBRUARA SUVO UZ JUTARNjI MRAZ I DNEVNU TEMPERATURU U GRANICAMA PROSEKA

Do 10. februara suvo i hladno, sa dužim sunčanim periodima. Ujutru slab i umeren mraz, od -8 do -1 °S, a dnevna temperatura u većini mesta od 4 do 8 °S.

Na visokim planinama očekuju se ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano uz dnevnu temperaturu ispod 0 °S.

U petak i za vikend u košavskom području duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ