KREĆU DRASTIČNE OSCILACIJE, PRAVI RELERKOSTER: Ovaj datum je prelomni

U SRBIJI će danas biti oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, povremeno sa slabom kišom, a u brdsko-planinskim predelima i sa susnežicom i snegom, koji se uveče i tokom noći ponegde očekuju i u nižim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto Shutterstock

Usled niskih temperatura, savetuje se oprez zbog poledice usled zaleđivanja mokrih površina, naročito u jutarnjim, večernjim i noćnim satima.

Vetar će biti slab i promenljiv, u Braničevu i delu Velikog Pomoravlja u prvom delu dana umeren, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od -5 do 0, a najviša u većini mesta od 0 do četiri stepena, dok će na jugu i istoku Srbije biti do sedam stepeni.

U Beogradu će danas biti oblačno, tmurno i hladno, u pojedinim delovima grada i maglovito, povremeno sa slabom kišom. Padavine će biti češće u drugom delu dana, uveče i noću moguća je i susnežica, a usled niskih temperatura lokalno se očekuje poledica.

Očekuje se vetar slab i promenljiv, a najniža temperatura će biti oko -2, dok će najviša biti oko jedan stepen.

Što se tiče izgleda vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. januara, u sredu ujutro očekuje se oblačno vreme uz prestanak padavina, a tokom dana delimično razvedravanje. Od četvrtka će biti osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 8 do 15 stepeni.

Novo prolazno naoblačenje sa kišom očekuje se od četvrtka uveče do petka po podne, a u ostalim danima do kraja perioda biće malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima.

Oprez za astmatičare i srčane bolesnike Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje.