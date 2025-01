RAT SRBA PROTIV SRBA: Bratoubilački građanski sukob u toku Nemačke okupacije

RAT MEĐU SRBIMA, objašnjavan na ovaj ili onaj način, tumačen ovako ili onako, ili pak osporavan, da je uopšte postojao — i svejedno kako nazivan — jeste činjenica za koju nije potrebno ni navoditi neke posebne dokaze.

Dokazi, i to najverodostojniji, bez sumnje su silni grobovi Srba palih tokom okupacije 19141-19145, u kojem se uglavnom nije znalo za milost... Dolazilo je do najnemilosrdnijih obračuna, pa i do masovnih zločina, do bestijalnosti kakve su inače činjene još samo nad Srbima u Pavelićevoj tvorevini NDH, od ustaša, čije su uniforme nosili i Hrvati i muslimani. Ubijalo se, tokom međusobnih obračuna, tokom 6orbi,u okršajima prsa u prsa, ali i iz potaje, hajdučki, iz zasede. Koliko je Srba izgubilo život u međusobnom obračunu, nezavisno pod kojom su se zastavom nalazili tokom rata, nije tačno ustanovljeno — i nikad neće ni biti utvrđeno.

NISU SRBI, međutim, ginuli samo kao partizani, odnosno četnici, već i kao pripadnici drugih vojski: oružanih jedinica Dimitrija Ljotića, odreda Koste Milanovića - Pećanca, žandarmerijskih i vojnih formacija Milana Nedića. Pojedina istraživanja pokazuju, da su u borbama vođenim u po izbijanju ustanka 1941, protiv partizana i Mihailovićevih boraca, čete kvislinških obveznika imale daleko veće gubitke nego nemačka vojska u sukobima sa partizanima i četničkim odredima.Kad se razbuktala oružana borba protiv okupatora, i začeo, istovremeno, bratoubilački, građanski rat, u Srbiji je dejstvovalo pet vojski sastavljenih od Srba, što je, izvesno, bio jedinstven slučaj u čitavoj Evropi.