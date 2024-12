SUTRA I DO 15 STEPENI: Ovog datuma sledi preokret - detaljna vremenska prognoza za sedam dana

U VEĆINI krajeva Srbije sutra pretežno sunčano i toplo, samo ujutro hladno, a na severu i zapadu po kotlinama i duž rečnih dolina magla, koja će se ponegde u Vojvodini zadržati i pre podne.

Vetar slab do umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -4 do 2 stepena Celzijusa, a najviša od 8 do 15 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu ujutru i delom pre podne magla, zatim pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od -1 do 2 stepena, a najviša oko 11 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u petak se očekuje naoblačenje sa kišom koje će ujutro zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uz pad temperature.

Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar. Uveče u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći i na jugu, jugoistoku i u centralnim delovima zemlje prelazak kiše u sneg.

U subotu hladno, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom.

U brdsko-planinskim predelima se očekuje formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne na zapadu, a uveče i noću u ostalim krajevima prestanak padavina.

U nedelju suvo uz delimično razvedravanje. Sledeće sedmice oblačno i hladno, povremeno sa snegom, a na severu ponegde i sa kišom. U brdsko-planinskim predelima dalje povećanje, a u nižim formiranje manjeg snežnog pokrivača.

(Tanjug)

