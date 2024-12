DAŠA JE VOLELA SRBIJU: Dvodnevna manifestacija u Beogradu posvećena ubijenoj novinarki Dariji Dugin

BILA je borac za istinu, ratni izveštač, politički analitičar. Bila je geopolitičar, filozof, ideolog, multipolarni borac, tradicionalista i pravoslavni vernik. Kao nepokolebljivi borac za istinu, Darija Dugina (1992-2022) bila je i ostala inspiracija za sve koji tragaju za svetom u kojem se sloboda ne kompromituje radi političkih interesa.

Ovo je rečeno sinoć u Medija centru na tribini "Teorija Evrope - Multipolarna vizija Darije Dugine", koja se održava u okviru prve manifestacije posvećene mladoj novinarki koja je pre dve godine nastradala u eksploziji automobila. Prisutnima se putem video-linka obratio Darijin otac, poznati filozof, geopolitičar, publicista dr Aleksandar Dugin, profesor na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov i član Savetodavnog odbora predsednika Dume. Izražavajući zahvalnost što se prisutni sećaju njegove Daše, Dugin je rekao da je njegova ćerka bila samostalni mislilac:

- Danas su svi čuli za moju Dašu. Nedavno sam bio na časovima hrabrosti Daše Dugine koji se održavaju u moskovskim školama, a proširiće se i dalje. Bitno je da se deca, koja će graditi novu Rusiju, nadahnjuju primerima heroja. Sada imamo mnogo primera heroja na frontu, ljudi koji rizikuju svoj život za našu slobodu, suverenitet i nezavisnost. Daša je među njima. Ona nije učestvovala u ratu, bila je u mirnoj Moskvi, ali neprijatelj zna snagu misli.

Dugin je citirao apostola Pavla koji je rekao da i neprijatelj zna da je duh važniji od tela:

- Daša je bila i ostala jedan od svetlih duhova. Njena tragična pogibija koju su organizovale zapadne tajne službe, predstavlja veliki udar po našem duhu. Udar koji je Daši dao posebno mesto u borbi koju vodimo.

Vizija sveta RONALDO Gracijani, predstavnik udruženja "MultipolArt" koje je organizovalo festival govorio je i o Dragošu Kalajiću sa kojim se družio u Italiji i delio sličnu viziju sveta. Ines Pedreti, italijanska politička aktivistkinja i Darijina prijateljica govorila je o frontu žena, dok je nezavisni analitičar Martin Kovač iz Češke objasno odnos između Darije, multipolarne vizije sveta i misli Evgenija Golovina. Politikolog Stevan Gajić govorio je o geopolitičkoj poziciji Srbije u odnosu na multipolarnu viziju sveta i delo Dugine. Francuski istoričar i geopolitičar Iv Bataj govorio je o Darijinom odnosu prema francuskim i evropskim kulturnim avangardama.

Ističući da su se na tribini okupili ne samo poštovaoci Dašinog dela, već i prijatelji Rusije i pravoslavlja, prijatelji slobodne Evrope:

- Evropa treba da bude drugačija. Ona mora biti evropska, mesijanska, hrišćanska, čovečanska. Njome moraju da vladaju tradicionalne vrednosti. Da bi opstala mora da se drži tog zaveta. Daša je volela nove evropske tokove kojima je pripadao moj prijatelj Dragoš Kalajić. To je tradicionalna misao. Pravoslavna misao Srbije. Taj filozofski pravac treba čuvati. Darija je volela Srbiju. Verovala je u tradicionalnu Evropu, u evropski preporod i da će se evropski narodi probuditi i vratiti svojim korenima. A, Srbija je jedinstvena zemlja - evropska a pravoslavna. Savremena Srbija čuva tradicionalne vrednosti. Srbi su odoleli mnogim tragičnim događajima. Rusi osećaju šta su naša braća Srbi preživeli i zato mi je drago što se ova manifestacija održava u Beogradu.

Dugin kaže da je Darija više od njegove ćerke i tragično nastradale mlade Ruskinje:

- Ona je simbol našeg preporoda i svetle budućnosti. Simbol povratka tradiciji. U svom kratkom životu bila je verna tradiciji i svojoj zemlji. To je ideal kome treba težiti. A, živimo u teškom svetu, u teška vremena. Ogromne snage idu da nas unište, da unište pravoslavlje i hrišćanstvo. Sva društva u svetu su podeljena na one koji čuvaju ljudsko dostojanstvo i one koji su ga izgubili. Ovo nije rat jednog naroda protiv drugog, već borba svakog od nas. Vodi se i na zapadu i na istoku, i u Rusiji i u Srbiji, i u Italiji i Americi, i u Indiji i Kini. U celom svetu postoje ljudi koji idu pod Dašinom zastavom ljubavi, dobrote i tradicije, ali postoje mnogi ljudi koji je mrze, koji i sada o njoj pričaju sa zlobom. Dokle god je tako, znači da ona sa nama učestvuje u našem svetom ratu.