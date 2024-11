RED KIŠE, RED SNEGA, A U PAUZI SUNCE: Vremenska prognoza za sredu, 27. novembar

MILOŠ Jovanović, lider Novog DSS - "Ako treba nekoga da hapsi policija, treba da uhapsi Aleksandra Vučića koji je pregazio Ustav i izdao Kosovo! Za početak to, a onda i zbog korupcije! Niko iz pređašnjih vlasti nije izdavao Kosovo kao on, niko nije doveo korupciju do ovog nivoa, niko nije uzeo medije potpuno pod svoje! Niko nije spustio nivo do ove mere prostakluka i kiča!"