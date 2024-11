"SVAKA PETA DEVOJČICA U SRBIJI DOŽIVELA NASILJE, 74 ODSTO NJIH NISU PRIJAVILE" Macura: Ohrabrimo žrtve da prijave nasilje

MINISTARKA bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je danas na konferenciji "Jednake, sigurne, osnažene" da je svaka peta devojčica u Srbiji doživela nasilje, a da od toga 74 odsto njih nisu imale poverenje da se o takvom iskustvu izjasne institucijama i porodici.

Dodala je i da je drugi podatak koji je za nju poražavajući to što je u Srbiji u poslednjih deset godina više od 400 ubijenih žena i to samo prema pisanju medija, a da je samo 3 odsto njih prethodno prijavilo nasilje.

- Želim da danas ipak svi stavimo prst na čelo i razmislimo da li bi neke od njih makar bile žive danas i sedele možda ovde sa nama da su prethodno prijavile ili da je neko iz njihovog neposrednog okruženja koje svedoči o nasilju, to učinio umesto njih - rekla je Macura.

Dodala je da je cilj konferencije da se pošalje poruka da je vrhunski cilj izgraditi društvo bez nasilja i da su institucije sistema tu za sve žene i devojčice koje su žrtve nasilja i da imaju snažan odgovor na to nasilje, ali i da to što se se o nasilju u Srbiji danas više govori, prema njenim rečima, ne znači da ga ima više.

- Ja sam imala sreću i zadovoljstvo da na početku svog mandata razgovaram sa ministrima u Vladi Republike Srbije koji se bave ovom temom i ono što jeste važno je da nasilja ima manje nego što ga je bilo ranije, ali se o njemu više govori i to je dobro, zato što kroz dijalog koji ćemo voditi i kroz medije i institucije sistema možemo da ohrabrimo žrtve da prijave nasilje - navela je Macura.

Naglasila je da je podatak koji govori u prilog tome taj da je 32.000 hitnih mera izrečeno na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i da je izgradnja društva bez nasilja nemogući zadatak ukoliko se ne otvori dijalog u institucijama sa svim relevantnim sagovornicima, ali i da je kabinet koji vodi ove godine opredelio više od 100 miliona dinara kako bi podržao organizacije koje se bave sprečavanjem nasilja nad ženama.

- Sa moje strane, to su razgovori pre svega sa relevantnim i resornim ministrima u Vladi Republike Srbije, sa kojima sam se već do sada imala prilike da sretnem. To znači i razgovor sa medijima i pre svega sa organizacijama civilnog društva. Moja vrata su i dalje otvorena za sve koleginice i kolege u Vladi Republike Srbije. Želim da i njihova vrata budu otvorena za mene, da razmenjujemo ideje i da radimo zajedno na izgradnji društva bez nasilja - istakla je Macura.

