VUJOVIĆ: Kreće izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda u Sečnju, rešavamo veliki problem građana

Potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je danas važan ugovor, na osnovu kojeg će, kroz projekat Ministarstva, uskoro krenuti izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda u Sečnju.

Foto: Jovana Rošul

Vujović je istakla da će izgradnjom postrojenja, Sečanj dobiti sistem za odvođenje i zbrinjavanje otpadnih voda, koji će omogućiti punu funkcionalnost ranije izgrađene kanalizacione mreže.

„Danas sam sa izvođačem radova potpisala značajan ugovor za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda, kapaciteta 2.500 ekvivalent stanovnika. Time rešavamo problem zbrinjavanja komunalnih voda za sva domaćinstva u Sečnju, uključujući i lokalnu industriju. Želim da zahvalim opštinskom rukovodstvu, kao i građanima što su kandidovali ovaj problem, jer je to bio preduslov da zajedničkim snagama dođemo do realizacije projekta. Očekujem da će u narednih 30 dana, na osnovu ugovora koji sam danas potpisala, krenuti radovi na izgradnji postrojenja. Postrojenje za preradu otpadnih voda je građanima obećano pre nekoliko godina i mi sada ispunjavamo to obećanje, nakon što smo ispunili sve uslove, uradili dodatna merenja, pregledali i dopunili projekte. Kanalizaciona mreža je izgrađena, ali to je bio samo jedan segment kada govorimo o unapređenju kvaliteta životne sredine, jer bez postrojenja nismo mogli da kažemo da smo kompletno sve probleme otpadnih voda rešili, a sada upravo to radimo“, rekla je Vujović.

Vujović je naglasila da ovo nije jedino postrojenje koje će se graditi uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

„Širom Srbije realizujemo niz sličnih projekata, imamo radove na terenu, a očekujem da ćemo ih u narednim mesecima imati još više. Ubrzano radimo na projektno-tehničkoj dokumentaciji kako bismo mogli da ispunimo ambiciozan plan predstavljen u sklopu vizije 'Srbija 2027', a to je da do 2027. godine imamo 35 lokalnih samoprava u kojima smo izgradili nedostajuću kanalizacionu mrežu i postrojenja za preradu otpadnih voda, u skladu sa evropskim standardima“, rekla je Vujović.