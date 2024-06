FELJTON - NARKO-MAFIJA, IMPERIJA ZLA SA ZASEBNOM VLADOM U SENCI: Tokom operacija za suzbijanje trgovine drogom, zapleni se dvadesetak tona

NARAVNO, mogu se ispričati mnoge prave detektivske storije. Na primer o „crnim kuririma“ iz nigerijske narko- mafije koji su u sopstvenim želucima, kao u koferima, preko granica niza država prenosili prilično velike količine heroina.

Jedna od velikih zaplena narkotika, Foto Policijska uprava Crne Gore

Legendarni kadrovi sa čišćenjem želudaca crnoputih ,,kofera“ obišli su ne samo ruske TV -ekrane, već i čitav svet. Zato ih ne treba ponavljati. Navešću samo dragocene podatke iz izveštaja dveju institucija o obavljenom poslu.

U zajedničkim operacijama likvidiran je švercerski kanal prebacivanja heroina iz Avganistana i Pakistana u SAD preko teritorije Rusije i drugih evropskih zemalja. Iz nezakonitog obrta povučeno je preko 100 kilograma heroina. Operativne akcije su istovremeno sprovođene na teritoriji SAD, Rusije, Velike Britanije, Holandije i Pakistana. Na krivičnu odgovornost pozvani su građani SAD, Pakistana, Avganistana, Kameruna, Gane i drugih zemalja, ukupno preko 30 osoba. Operacije sprovedene između 1996. i 1999. godine uspele su da lokalizuju aktivnosti narko-dilera koji su velike količine kokaina krijumčarili iz Venecuele u SAD, Rusiju i zemlje Zapadne Evrope.

Razume se da je presecanje jednog ili nekoliko kanala puteva droge samo zatvaranje jednog od rukavaca ogromnog toka narkotika koji se premešta s kraja na kraj sveta. Zaista se već može govoriti o tome da je narko-mafija svet za sebe, posebno kriminalno društvo, koje sve aktivnije upravlja svetskim procesima. Hteli mi da priznamo ili ne, to je realnost. Narko-mafija je zasebna imperija zla, koja ima svoje zakone, svoju kriminalnu vladu u senci, sopstvenu službu obezbeđenja i obaveštajnu strukturu. U tom svetu izvršena je jasna raspodela aktivnosti i sfera uticaja.

Najviši ešalon narko-mafije - to su na ovaj ili onaj način zavrbovani političari, državnici, zakonodavci, žurnalisti, pravnici i druga lica koja, pod različitim izgovorima, lobiraju za interese narko-dilera. Njih određuje i smenjuje narko-mafija, a podržavaju ih narko-trgovci. I, kako god to čudno izgledalo, zaista postoje države u državama. Za to ima vrlo ubedljivih dokaza, a oni su najočigledniji na primeru Latinske Amerike i zemalja „zlatnog polumeseca“ i „zlatnog trougla“. Ovde su proizvodnja i prodaja narkotika podignuti na nivo nacionalne politike, među osnovne izvore dohotka.

Izvršena je i jasna raspodela obaveza. Seljaci na plantažama gaje opijum, mak, konoplju i druge biljke koje sadrže opijate. Proizvođači organizuju preradu sirovina i izradu gotovih proizvoda. Organizatori obezbeđuju pouzdane kanale rasturanja droge u najudaljenije krajeve sveta.

Uzgred, prema podacima eksperata OUN, u Avganistanu je rod sirovog opijuma u 1999. godini iznosio oko 4.600 metričkih tona. Iz ove količine sirovina može da se proizvede oko 45-50 tona heroina. Tokom specijalnih operacija za suzbijanje trgovine drogom u Evropi, Centralnoj Aziji, Rusiji i SAD zapleni se svake godine oko 17-20 tona „bele smrti“. Ostala količina stiže do potrošača! I u drugim delovima sveta situacija je slična.

Narko-mafija u zemljama-potrošačima narkotika ne organizuje samo rasturanje droge na veliko, već i sitnu, tzv. mravlju trgovinu. Za ovo takođe postoje specijalne strukture, koje obezbeđuju neprekidan rad ovog gigantskog mehanizma. Posebno mesto u ovom lancu proizvodnje i rasturanja narkotika pripada šou-biznisu. Ovo tvrđenje može na prvi pogled izgledati paradoksalno, ali je činjenica da upravo na velikim rok i tehno-žurkama, rejv-igrankama i koncertima koji okupljaju ogroman broj mladih, cveta masovna prodaja narkotika i privlače se mase mladih ljudi da postanu njihovi korisnici.

Kada stručnjaci iznose činjenice o lobiranju za interese narko- mafije u kongresima i parlamentima ovih ili onih zemalja, nisu daleko od istine. Teško je, naravno, nekog političara ili zakonodavca uhvatiti za ruku, odnosno za jezik, dok lepo govori o ljudskim pravima: kako svaki mladi čovek ima pravo da koristi šta god hoće i gde god hoće. Mladi čovek ima pravo da sluša, gleda, čita i radi sve što mu se svidi. To je, neosporno, tačno. Ali hajde da razmotrimo jednu sasvim bezazlenu situaciju: velika žurka mladih; fanatični fanovi su se okupili na koncertu omiljene rok-grupe. Masa se zagreva: ,,uigrani“, koji su. već ranije uzeli vanrednu dozu narkotika, ,,kuliraju“ uz rok-muziku, pridružuju im se novopečeni... Sve je tako lepo i zanimljivo. Simpatični momci na sceni pevaju: „Koknuli crnju, a on se digo i pošo..“

Dakle, ubiti čoveka je lako i jednostavno - frajeri ga dobro išutirali, a on lepo ustao i otišao. Zbog toga sutra ovi mladi ljudi neće imati drugih želja do one da kuliraju uz narkotike i, eventualno, da ubiju crnca ili siluju plavušu. Loš primer je vrlo zarazan, i to nisu samo reči: zaposleni u organima bezbednosti, posebno u miliciji, dobro znaju kako agresivnost mase naglo raste posle kolektivnog kuliranja i kako brzo dolazi do progresivnog raspada ličnosti. Niko se ovde ne zalaže za ukidanje diskoteka i masovnih šou-programa. Naprotiv, svi ljudi - i mladi, i oni u ozbiljnijim godinama, treba da odlaze na koncerte, i u noćne barove, ako to žele, i treba da žive i da se raduju životu. Opasno je nešto drugo - kada narko-mafija aktivno iskorištava šou-biznis za sopstvene ciljeve, trujući tela i duše miliona ljudi.

Zato je stav da je sve dozvoljeno, koji se zaklanja iza maske zaštite ljudskih prava, posebno opasan, jer vodi sveopštem haosu, rasulu, bezduhovnosti i raspadu ličnosti. Niko do sada nije osporio neophodnost sprečavanja razvoja nečovečnih teorija fašizma i sadizma, terorizma i fanatizma; bezduhovnost spada u najdublje osnove ovih agresivnih ideologija, a ovde imamo posla sa jednim od oblika ovih teorija.

Otvoreno delovanje

NARKO-mafija deluje na otvorenoj sceni mnogo bolje od državnih, društvenih i bezbednosnih struktura i organa, bolje od političara i žurnalista. Ovde se iskorištavaju svi: najbolji profesionalci, najtalentovaniji pevači, kompozitori. Angažovano je sve: televizija, radio, internet mreža, novine, časopisi, reklame... I sve to otvoreno, javno, sjajno upakovano u pop i rok-muziku, koja okuplja ogromne mase mladih ljudi, željnih da udvostruče i utrostruče užitak narkotičkog ,,kuliranja“, što će ih zauvek učiniti robovima te scene, te gungule, tog avetinjski nestvarnog života.

