Da li smete da popijete jedno piće dok pijete antibiotike? Farmaceut objasnio da li je ovo bezazlena navika ili rizik koji ne vidimo

PITANjE koje se često postavlja u apotekama glasi: “Da li smem da popijem jedno piće dok pijem antibiotike?”. Odgovor nije uvek jednostavan, ali stručnjaci upozoravaju da kombinacija alkohola i terapije može doneti više problema nego što se na prvi pogled čini.

Iako neki antibiotici nemaju direktnu hemijsku interakciju sa alkoholom, moramo upozoriti da to ne znači da je kombinacija bezbedna. Kod određenih lekova reakcija je brza i vrlo neprijatna. Jedan od najpoznatijih primera je interakcija alkohola sa metronidazolom jer može nastati:

crvenilo lica

mučnina

povraćanje

lupanje srca

pad pritiska

- Mešanje alkohola sa lekovima može biti izuzetno opasno jer alkohol može pojačati neželjena dejstva lekova, smanjiti njihovu efikasnost ili izazvati ozbiljne toksične reakcije. Lekovi za smirenje u kombinacijama sa alkoholom dramatično pojačavaju pospanost i vrtoglavicu, a u težim slučajevima može dovesti do prestanka disanja ili kome. Iz ovih razloga se u apoteci prilikom izdavanja ovih lekova na recept upozorava da se ne smeju kombinovati sa alkoholom – objašnjava Emilija Trbović, farmacerutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Paracetamol i alkohol

Paracetamol u kombinaciji sa alkoholom, nastavlja ona, značajno povećava rizik od teškog oštećenja jetre. Brufen, aspirin i diklofenak u kombinaciji sa alkoholom mogu dovesti do iritacije sluzokože želuca, što povećava rizik od unutrašnjeg krvarenja i pojave čira.

- Lekovi za terapiju dijabetesa u kombinaciji sa alkoholom mogu izazvati niske nivoe šećera u krvi (hipoglikemiju), a veće količine alkohola u kombinaciji sa metforminom mogu povećati rizik od retkog ali ozbiljnog neželjenog stanja laktacidoze, koje remeti rad srca, mozga i može dovesti do otkazivanja organa. Ukoliko se lekovi za pritisak kombinuju sa alkoholom može doći do naglog pada pritiska, vrtoglavice ili aritmija. Kod nekih često korišćenih antibiotika kao što su amoksicilin, azitromicin i doksiciklin alkohol može pogoršati opšte stanje organizma, usporiti oporavak i pojačati neželjene efekte terapije, ali ne utiče značajno na efikasnost većine ovih antibiotika. Kod kombinacije ovih lekova sa alkoholom može usporiti oporavak organizma i pojačati nuspojave poput mučnine, vrtoglavice i dodatno opteretiti jetru – ističe Trbović.

Čak i kada nema dramatičnih simptoma, alkohol slabi imuni sistem, remeti san koji je važan za oporavak i može pojačati umor i dehidrataciju. Drugim rečima, možda nećete odmah osetiti posledice, ali lečenje može trajati duže.

Farmaceuti savetuju da se sa alkoholom sačeka najmanje 48 do 72 sata nakon završetka terapije, a kod metronidazola i duže od tri dana.

- Iako nije svaki antibiotik strogo zabranjen sa alkoholom, pravilo je jednostavno: ako ste bolesni i pijete terapiju, organizmu je potreban oporavak, a ne dodatno opterećenje. Jedna čaša možda deluje bezazleno, ali u pogrešnoj kombinaciji može napraviti ozbiljan problem – zaključuje Trbović.

Alkoholozam nije pitanje slabosti volje već medicinski problem

Alkoholizam je hronični poremećaj koji karakteriše gubitak kontrole nad količinom alkohola, stalna potreba za pićem, i nastavak konzumacije uprkos negativnim posledicama. To nije pitanje slabosti volje već medicinski problem koji zahteva razumevanje, tretman i podršku.

Prepoznavanje problema na vreme jer rana intervencija povećava šanse za uspeh.Važno je tražiti stručnu pomoć jer lekari, psihijatri i farmaceuti su ključni partneri. Važno je praćenje terapije po smernicama i redovno uzimanje lekova, poštovanje terapijskog plana i izbegavanje okidača kao što su mesta, društva ili situacije koja podstiču konzumaciju alkohola.

Podrška porodice i prijatelja, motivacija i emocionalna podrška su ključni. Ne treba kriviti sebe jer alkoholizam je bolest, a ne moralni problem.

