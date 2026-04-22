Sluh će moći da se vrati? Istraživanje - Genska terapija leči gluvoću

NOVA era medicine mogla bi uskoro da donese rešenje za jedan od najtežih oblika invaliditeta - urođenu gluvoću.

Najnovije istraživanje pokazuje da se sluh može delimično ili značajno vratiti - i to jednom injekcijom genske terapije, prenosi Scinece Daily.

U pitanju je metoda kojom se u unutrašnje uho unosi funkcionalna kopija gena odgovornog za sluh, kod osoba koje su rođene sa njegovim oštećenjem. Naučnici su terapiju testirali na maloj grupi pacijenata sa genetski uslovljenom gluvoćom, a rezultati su, kako navode, iznenađujuće brzi i ohrabrujući.

Već u roku od nekoliko nedelja nakon primene terapije, svi učesnici pokazali su poboljšanje sluha. Kod pojedinih pacijenata, sposobnost prepoznavanja zvukova i govora značajno je unapređena, što je prvi put da je ovakav efekat postignut jednim tretmanom.

Suština terapije leži u tome što se pomoću bezbednog virusnog vektora gen "doprema" direktno u ćelije unutrašnjeg uha. Te ćelije zatim počinju da proizvode protein neophodan za prenos zvučnih signala ka mozgu.

Za razliku od klasičnih pristupa, poput slušnih aparata ili kohlearnih implantata, ova metoda ne zaobilazi problem, već ga rešava na samom izvoru - na nivou genetike.

Stručnjaci ističu da je reč o jednom od najkonkretnijih dokaza da genska terapija može da ima direktnu i brzu primenu u kliničkoj praksi. Posebno ohrabruje činjenica da nisu zabeleženi ozbiljni neželjeni efekti.

Ipak, upozorava se da je istraživanje još u ranoj fazi i da su potrebna veća klinička ispitivanja kako bi se potvrdila bezbednost i dugoročna efikasnost terapije.

Ukoliko se rezultati potvrde, ova metoda bi mogla da promeni pristup lečenju ne samo gluvoće, već i drugih genetskih poremećaja.

Genska terapija se već razvija za niz bolesti, ali je uspeh u oblasti sluha posebno značajan jer su ćelije unutrašnjeg uha izuzetno osetljive i teško dostupne.