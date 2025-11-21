MALO VAKSINISANIH PROTIV GRIPA: Istraživanje Evropskog centra za pevenciju i kontrolu bolesti

SA DOLASKOM hladog vremena, počela je sezona gripa i respiratornih infekcija. Lekari, kao njabolji način zaštite, predlažu valicnaciju. Međutim, sudeći po podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), u mnogim državama vama stope imunizacije su prošle sezone bile daleko ispod zacrtanih ciljeva.

Foto : Dom zdravlja "Novi Sad"

Analiza je obuhvata 27 država članica EU, kao i Island, Lihtenštajn i Norvešku.

- Stope vakcinacije među starijim osobama kretale su se od manje od 15 odsto u Letoniji i Poljskoj, do 76 odsto u Danskoj, dok je medijana iznosila 47 odsto navode u ECDC. - Osim Danske, jedino su Irska, Portugalija i Švedska bile blizu cilja Evropske unije da najmanje 75 odsto starijih bude vakcinisano protiv gripa.

U prethodnih pet godina, najviši rezultat ostvaren je u sezoni 2020-2021, u jeku pandemije KOVID-19, kada je medijana iznosila 59 odsto.

- Stope obuhvata vakcinacijom ostaju suboptimalne u većini zemalja EU, bez suštinskog napretka u odnosu na prethodne sezone", poručili su iz ECDC-a. - Istovremeno, 23 zemlje preporučuju da svi zdravstveni radnici prime vakcinu protiv gripa, dok devet država prijavljuje stope između oko 14 odsto u Sloveniji i 51 odsto u Norveškoj.

U osam zemalja koje su dostavile podatke o vakcinisanosti trudnica, medijana je iznosila 22 odsto. Španija je imala ubedljivo najveći obuhvat, oko 61 odsto, dok su neke države ostale ispod 10 odsto.

Ipak, za pohvalu je da svih 30 analiziranih zemalja imaju posebne preporuke za vakcinaciju dece ili tinejdžera, što je skok u odnosu na 18u prethodnoj sezoni.

Sezona gripa obično traje od sredine novembra do kraja maja, a prošlogodišnja bila je naročito teška. Svake zime gripom se zarazi i do petine stanovništva Evrope, a sa njim povezuje oko 27.600 smrtnih slučajeva godišnje.

Zdravstveni zvaničnici su upozorili da se grip ove godine širi "neuobičajeno rano", što podstiče novi soj H3N2, poznat kao podsoj K. To bi moglo da nagovesti dužu i ozbiljniju sezonu gripa.