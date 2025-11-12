ZDRAVLJE CREVA U FOKUSU: Kako razlikovati činjenice od zabluda, savetuju stručnjaci

NA društvenim mrežama sve vrvi od saveta za zdravlje creva - preporučuju se probiotici, razni detoks napitci... Ipak, lekari upozoravaju da ne treba sve prihvatati zdravo za gotovo, jer naučna istraživanja tek treba da potvrde određene efikasnosti.

Foto Shutterstock

Sve više se čini da odgovor na uobičajene zdravstvene probleme vodi do jednog glavnog "osumnjičenog" - naših creva. Mikrobiom creva poslednjih godina povezan je sa širokim spektrom zdravstvenih problema, uključujući rak, nesanicu, srčane bolesti, dijabetes tipa 2... To je izazvalo veliko interesovanje među lekarima i naučnicima koji nastoje da poboljšaju ljudsko zdravlje, ali u većini slučajeva još uvek postoji više pitanja nego odgovora.

U nedostatku jakih dokaza, dezinformacije često popunjavaju tu prazninu. Stručnjaci kažu da ne postoji model za savršeno zdrava creva, jer su naši mikrobiomi jedinstveni, a promene u njima nisu nužno loše: "Kod mikrobioma je veoma retko da se može dati direktan, 100 odsto odgovor koji važi za sve, jer je svaki čovek različit. Jednostavnih priča zapravo nema", naglašavaju mikrobiolozi.

Na šta onda treba obratiti pažnju?

KADA SU U PITANjU BRZA REŠENjA, BUDITE OPREZNI

Postoji mnoštvo suplemenata, sokova, praškova na kojima se tvrdi da poboljšavaju zdravlje creva. Pre kupovine, važno je proveriti da li su ovi proizvodi testirani na ljudima i da li postoje naučni dokazi koji podržavaju njihove tvrdnje. Većina nema takve dokaze, piše Juronjuz.

PROBIOTICI SU DOSTA SLOŽENIJI NEGO ŠTO SE MISLI

Probiotici su "dobre" mikrobi koje mogu podržati određene aspekte našeg zdravlja, dok su prebiotici delovi hrane koje ne varimo. Umesto toga, oni hrane korisne bakterije u crevima. Smatra se da probiotici obnavljaju prirodnu ravnotežu bakterija u crevima, a nalaze se u fermentisanoj hrani kao što su jogurt, kefir, sir.

Naučnici ističu da je važno sprovesti detaljnija istraživanja koja testiraju različite vrste probiotika u različitim dozama i trajanjima kako bi se lečili određeni zdravstveni problemi. Smatra se da je trenutni nivo dokaza o efikasnosti ovih proizvoda uglavnom nepotpun i neujednačen.

NE EKSPERIMENTIŠITE SAMI

Određeni medicinski postupci koji se pojavljuju kao novi trendovi mogu delovati da bi mogli da ih samostalno isprobate, ali lekari upozoravaju da to nosi ozbiljne rizike. Takve intervencije treba sprovoditi isključivo i samo pod nadzorom stručnjaka, jer postoji rizik od povreda i komplikacija, a dugoročne posledice nisu dovoljno istražene.

KADA NISTE SIGURNI, DRŽITE SE PROVERENOG

Najbolje što možete učiniti za zdravlje creva jeste uravnotežena ishrana. Savetuje se da pijte dovoljno vode, ograničite unos gaziranih pića i alkohola i jedite dovoljno voća i povrća.

Posebno su korisne namirnice bogate vlaknima, kao što su pasulj, kivi i ovsene pahuljice, ali važno je imati u vidu da svako različito podnosi vlakna. Ako nakon povećanja njihovog unosa osetite nadimanje, gasove ili zatvor, smanjite količinu. Redovna umerena fizička aktivnost, najmanje pola sata, tri do pet puta nedeljno, može pomoći varenju i ublažiti zatvor, posebno kod osoba sa sindromom iritabilnog creva.

Kada je reč o skupim ili tehnološki naprednim rešenjima, stručnjaci savetuju oprez. Istraživanja o mikrobiomu creva obećavaju, ali je za većinu metoda i dalje potrebno više kvalitetnih dokaza.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć