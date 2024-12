AGRESIVNA JE I PODMUKLA, ČEŠĆE OBOLJEVAJU MUŠKARCI: Od ove bolesti u Srbiji umre 1.000 ljudi godišnje

OD raka mokraćne bešike u Srbiji svake godine oboli oko 2.500 osoba, dok nažalost više od 1.000 premine.

Jelena Babić

Reč je o teškoj i podmukloj bolesti, koju stručnjaci najčešće opisuju i kao zaboravljeni karcinom. Kako populacija stari, uočava se porast učestalosti ovog maligniteta, od kojeg muškarci obolevaju četiri puta češće nego žene.

Podaci pokazuju da je karcinom mokraćne bešike na šestom mestu u Srbiji po obolevanju. Brojni su faktori rizika za nastanak ovog raka. Oko 90 odsto obolelih su stariji od 55 godina i uglavnom su muškog pola. Pušenje je jedan od faktor rizika za pojavu raka mokraćne bešike, na koji može da se utiče.

Karcinom mokraćne bešike je agresivna maligna bolest pa je važno prepoznati simptome na vreme i javiti se urologu. Simptomi poput pojave krvi u mokraći, povećana učestalost mokrenja, opstrukcije ili bola u urinarnom traktu, ukazuju na mogućnost postojanja bolesti.

- Krv u urinu koja daje ružičastu do tamno crvenu prebojenost, bol u donjem delu stomaka, bol u donjem delu leđa, iritacija bešike, učestalo ili otežano mokrenje, najčešći su simptomi raka mokraćne bešike na koje treba obratiti pažnju. Ako postoji neki od ovih simptoma, obavezan je pregled urologa koji određuje sve potrebne dijagnostičke procedure. Rak mokraćne bešike je agresivna bolest koja se teško leči i ima lošu prognozu. Brzo može da napreduje i da daje metastaze, a tada bolest najčešće postaje neizlečiva. Kao i sa svim ostalim malignim bolestima, rana dijagnoza znatno poboljšava šanse za uspešno izlečenje. S toga, kombinacija rane dijagnoze, efikasne hirurgije i novih terapija uliva nadu da ćemo u budućnosti uspešno izlečiti veći broj bolesnika sa ovom malignom bolešću - objašnjava dr Gorana Matovina Brko iz Klinike za internu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine.

Dijagnoza raka mokraćne bešike se postavlja biopsijom, gde se histopatološki verifikuje tip karcinoma. Većina pacijenata ima bolest lokalizovanu u donjem urinarnom traktu, dok oko pet do 10 odsto pacijenata ima bolest lokalizovanu u gornjem urinarnom traktu.

- Hirurgija predstavlja zlatni standard lečenja, gde se primenuje endoskopska hirurgija, odnosno transuretralna resekcija tumora mokraćne bešike. Međutim, kada se radi o uznapredovalom stadijumu tada se primenjuje radikalna hirurgija koja podrazumeva uklanjanje bešike i prostate kod muškaraca, limfnih čvorova, a kod žena operativno uklanjanje bešike i materice. Posle uklanjanja mokraćne bešike primenjuju se različiti vidovi formiranja odvoda urina, najčešće formiranjem rezervoara od tankog creva. Više od 50 odsto pacijenata nakon hirurgije ima relaps bolesti, pa nastavlja lečenje sistemskom terapijom. Petogodišnja relativna stopa preživljavanja kod pacijenata koji se jave sa udaljenim metastatzama iznosi svega sedam odsto - ističe dr Aleksandr Janjić iz Klinike za urologiju UKC Srbije.

Do pre nekoliko godina, pacijenti sa karcinomom mokraćne bešike su se lečili hemioterapijskim protokolima, starim i po nekoliko desetina godina, sa vrlo ograničenim uspehom. U poslednje vreme došlo je do značajnog napretka u lečenju karcinoma bešike pojavom imunoterapije, koja značajno unapređuje kvalitet i produžava život ovim pacijentima. Zato je važno da pacijentima bude omogućeno adekvatno lečenje u prvoj liniji, jer se takvim pristupom u lečenju mogu očekivati najpovoljniji ishodi. Nažalost, lekovi iz grupe imunoterapije za lečenje karcinoma mokraćne bešike nisu trenutno dostupni na listi lekova RFZO.

Ružica Božović iz Beograda jedna je od je retkih pacijenata u Srbiji koja ima ovu tešku dijagnozu, a dobija imunoterapiju preko takozvanog člana 9 pravilnika RFZO, koji pacijentima omogućava da dobiju lek koji im je potreban, a ne nalazi se na pozitivnoj listi lekova.

- Bolela su me leđa i mislila sam da imam problem sa kičmom. Jedne noći me je strašno zabolelo sa leve strane i pošto je bila nedelje nisam mogla ništa da uradim. Ujutru rano sam zakazala ultrazvučni pregled u jednoj privatnoj klinici gde mi je rečeno da imam nešto na bešici i da hitno moram da uradim skener. Brzo sam uspela da uradim ovaj pregled, ali je moralo da se uradi i cistoskopija, koja je pokazala da se radi o karcinomu mokraćne bešike. Na konzilijumu su odlučili da prvo moram da primim hemoterapiju. Sa pet hemijoterapija ubili smo to čudo u meni i onda je došla na red operacija, da se vadi bešika i da se stavi sonda i kesa. Međutim, bešika mi nije izvađena, jer je spojena sa tankim crevom, a to je posledica dobroćudnog tumor koji sam imala pre 27 godina. Sada sam na imunoterpiji, do sada sam prilila 13 terapija i zahvaljujući tome, bolest držim pod kontrolom - kaže Ružica.