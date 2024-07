TOKOM LETA VEŽBAJTE RANO UJUTRU: Ove vežbe su obavezne za dobar izgled

TOKOM leta mnogi pauziraju u rekreativnim aktivnostima zbog visokih temperatura, što je opravdano. Međutim, i leti je važno da se održava kontinuitet u fizičkoj aktivnosti jer će telo tako lakše da prihvati temperaturna kolebanja. Zato je tokom leta idealno da se vežba u ranim jutarnjim satima. Ne samo da je jutro najsvežije doba dana, nego je i telo odmorno i spremno na fizički napor.

Foto Shutterstock

Još jedna dobrobit od jutarnjeg vežbanja je i činjenica da trening u to doba dana dovodi do bržeg sagorevanja kalorija, odnosno podstiče metabolizam, a to praktično znači eliminaciju viška kilograma. Uz to, vežbanje na početku dana povećava količinu kiseonika u plućima, poboljšava koncentraciju i efikasnost u radu.

Predlog je nekoliko klasičnih vežbi koje su ključne za dobru fizičku formu.

Noge

Zauzmite položaj čučnja sa stopalima u širini kukova i uvučenim stomakom. Ruke su opružene pored tela. Uz izdisaj ispravljajte se u stojeći položaj podižući ruke iznad glave. Obrnutim pokretima uz udisaj vratite se u početni položaj. Ovom vežbom jačaju se noge, oblikuje zadnjica, jača donji deo leđa, ruke i ramena. Vodite računa da su leđa prava, a stomak i karlica u istoj ravni. Uradite 10 do 12 čučnjeva u tri serije.

Ramena

U položaju polučučnja sa uvučenim stomakom, ravnim leđima i stopalima u širini kukova, stavite šipku za vrat. Uz udisaj podižite šipku iznad glave ispravljajući laktove, a uz izdisaj spuštajte šipku iza glave, spajajući lopatice. Ova vežba jača gornji deo leđa. Uradite od 10 do 12 ponavljanja u tri serije.

Trbušnjaci

Lezite na stomak, pa se podignite oslanjajući se na podlaktice i prste stopala. Laktovi bi trebalo da su tačno postavljeni ispod ramena, a podlaktice paralelne i udaljene jedna od druge u širini ramena, dok su noge sastavljene. Zategnite mišiće stomaka i sedalnog dela da biste što bolje stabilizovali telo. Vrat i kičma moraju da budu u istoj ravni. Disanje bi trebalo da bude ujednačeno. Ostanite u ovom polžaju 30 sekundi, napravite pauzu od 10 sekundi pa uradite još dva izdržaja. Ova vežba aktivira sve velike mišićne grupe.

Bokovi

Lezite na leđa sa rukama iza glave, a noge savijte u kolenima. Uz izdisaj podižite se nagore i rotirajte gornji deo tela u stranu, usmeravajući lakat ka suprotnom kolenu. Vratite se u početni polažaj udišući. Ponovo se podižite usmeravajući drugi lakat ka suprotnom kolenu. Ova vežba oblikuje bočne trbušne mišiće i jača mišiće donjeg dela leđa. Ponovite od 12 do 15 podizanja u tri serije.

Leđa

Lezite na stomak. Noge i ruke su ispružene, dlanovi su okrenuti nadole, a noge oslonite samo na prste. Uz izdisaj podižite gornji deo tela i noge, istovremeno ruke savijajte u laktovima do ugla od devedeset stepeni i stežite mišiće zadnjice. Udišući vratite telo u početni položaj. Ova vežba jača donji deo leđa, zadnjicu i zadnje mišiće butina. Uradite od 10 do 12 podizanja u tri serije.