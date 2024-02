POSLE GRIPA - GRIP: Infekcija virusom influence može da se ponovi, posebno kod dece i osoba oslabljenog imuniteta

Ne dešava se masovno, ali je ipak moguće da se u jednoj sezoni dva puta oboli od istog virusa gripa, pogotovo ako osoba nije vakcinisana ili ima oslabljen imunitet, ali najčešće je u cirkulaciji više sojeva, pa ove zime imamo potvrđena tri tipa virusa influence, od kojih su dva A, a jedan B.

Foto Shutterstock

Zato ne bi trebalo da se iznenade oni koji posle jednom preležane najmasovnije sezonske zaraze, opet dobiju grip.

Docent dr Ljiljana Jeumović, specijalista za infektivne i tropske bolesti, kaže da po pravilu, svaki put kada osoba oboli od bilo kog virusa gripa, u njenom telu razvija se imunitet na taj virus, zato je malo verovatno da isti čovek dva puta oboli od istog soja gripa u jednoj sezoni:

- Izuzetak su ljudi sa oslabljenim imunim sistemom, koji ne uspevaju da razviju potpuni imunitet tokom infekcije. To su najčešće deca koja još nemaju dovoljno razvijen imuni odgovor ili stari i hronično oboleli ljudi kojama je imunitet narušen. Takođe, trebalo bi voditi računa o tome da je moguće da osoba u istoj sezoni oboli od dva različita virusa gripa, odnosno, od sezonskog i pandemijskog H1N1.

Naša sagovornica posebno napominje da zbog ogromne mutacije virusa gripa, ako je neko oboleo od njega na samom početku sezone, a "rano dobio vakcinu", na kraju sezone može dobiti ponovo infekciju, jer su mu zaštitna antitela nestala.

Kada se osoba zarazi virusom gripa simptomi ove infekcije se najčešće ispoljavaju u roku od jednog do četiri, a najčešće za dva dana.

Blaži tok bolesti U NAŠOJ zemlji do sada su potvrđeni virusi gripa A (H1), A (H3) i B. Vakcine protiv gripa koje su se davale ove godine sadrže sve ove sojeve. Lekari potvrđuju da osobe koje su vakcinisane razvijau blažu kliničku sliku kada se zaraze.

- Grip ili influenca je praćena povišenom telesnom temperaturom od 38 do 40 stepeni, glavoboljom, opštom malaksalošću, bolovima u mišićima i zglobovima, grebanjem u grlu i kašljem, a kod dece se može javiti i mučnina, povraćanje i dijareja - kaže naša sagovornica. - Većina se od gripa oporavi već u toku jedne do dve nedelje, ali kod starih osoba može doći do slabosti dugo posle prestanka simptoma gripa.

Vakcinacija je najbolji vid zaštite protiv sezonskog gripa, a idelano je da se ovo cepivo primi u mesecu oktobru.

- Poznato je da će tokom nekih sezona vakcine protiv gripa raditi prilično dobro, a u drugim i ne toliko - kaže nam dr Jeumović. - Na efikasnost vakcine protiv gripa utiču brojni faktori. Uprkos opadanju imuniteta tokom vremena, zvaničnici podsećaju da je jedna vakcina protiv gripa dovoljna kako bi opšta populacija prošla kroz celu sezonu gripa. Zbog toga se savetuje da se stariji vakcinišu upravo tokom oktobra, a ne u julu ili avgustu. Stručnjaci ističu da je jasno da vakcinacija u jesen štiti decu tokom sezone gripa, čak i kada ona traje do kasnog proleća.