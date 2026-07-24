"GORI JAZ" Veliki požar na jednoj od najlepših plaža u Crnoj Gori (VIDEO)
TOKOM noći izbio je požar na Jazu, jednoj od najlepših plaža u Crnoj Gori.
Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljen je video snimak na kojem se vidi kako se vatra razbuktala, uz komentar "Gori Jaz".
Na snimku se čuju sirene i vide se vatrogasna vozila koja jure na licu mesta.
Prema navodima osobe koja je snimila video, požar je izbio oko 1 sat ujutru.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara, kao ni da li su vatrogasci uspeli da ugase požar.
(Informer)
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