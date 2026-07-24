POLITIČKI ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI! Spajić dobio novi tim – opozicija napustila salu, poznata imena novih ministara
SKUPŠTINA Crne Gore podržala je sinoć, glasovima vladajuće većine, predlog za rekonstrukciju vlade i za njene nove članove izabrala Radoša Zečevića, Zorana Jojića, Jovana Vučurovića i Jelenu Borovinić Bojović.
Doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović izabrana je za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, direktor podgoričkog preduzeća "Putevi" Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD) izabran je novog ministra saobraćaja, Zoran Jojić iz Socijalističke narodne partije (SNP) izabran je za ministra sporta i mladih, a poslanik Jovan Vučurović iz NSD-a za ministra bez portfelja, prenose "Vijesti".
Borovinić, Bojović, Zečević i Vučurović izabrani su glasovima 45 poslanika, a Jojić glasovima 46 poslanika. Niko nije bio protiv ni uzdržan, a poslanici opozicije, napustili su salu uoči glasanja.
Predlog crnogorskog premijera Milojka Spajića za rekonstrukciju vlade stigao je u sredu u skupštinu, bez biografija novih članova izvršne vlasti.
Rasprava o predlogu Spajića počela je ranije juče, ali je sednica ubrzo prekinuta pošto je predsednik parlamenta Andrija Mandić dao pauzu radi održavanja Kolegijuma, nakon proceduralnih prigovora pojedinih poslanika zbog toga što Spajić nije lično obrazlagao predlog rekonstrukcije.
Lider DNP-a Milan Knežević, koji se nalazi u radnoj poseti Vašingtonu, ocenio je ranije juče povodom skupštinske rasprave o rekonstrukciji vlade "da je reč o još jednoj političkoj trgovini unutar parlamentarne većine".
(RT Balkan)
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