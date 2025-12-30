POLICIJA UPOTREBILA SILU U BOTUNU: Uhapšeni Milan Knežević i Mihailo Asanović
PRIPADNICI policije uhapsili su u Botunu lidera Demokratske narodne partije Crne Gore i poslanika Milana Kneževića. Policajci su u maricu uneli i predsednika opštine Zeta Mihaila Asanovića.
Policija vodi okupljene u maricu
Policija je počela da izvodi okupljene i vodi u maricu u Botunu.
Policajci su u maricu uneli i predsednika opštine Zeta Mihaila Asanovića. Demonstranti leže na zemlji i pružaju otpor.
- Nosite ga dako mu ruku slomite - kazala je meštanka dok su pokušavali da podignu jednog demonstranta.
- On predstavlja opštinu Zeta a mi ne pružamo nikakav otpor. Jesmo li vas napali koji put? Vukli ste nas, razvlačili ste nas. Ja ovde nisam poslanik, ja sam građanin Zete. Ja sam prvo Zećanin pa tek onda poslanik. Ne zanima me funkcija. Ja sam sa svojim narodom i ne želim da me maltretirate. Počnite od mene ne od njih - kazao je Knežević nakon što je prvo uhapšen Asanović.
Demonstranti su skandirali: „Ustaše“
Policija je krenula u potiskivanje građana jer su odbili da postupe po naređenju.
Okupljeni su pevali „Oj, svijetla majska zoro“.
Oko 200 policajaca je opkolilo oko 100 meštana.
U Botun je stiglo i 10 policajki.
Policija je upozorila novinare da im nije bezbedno da budu u blizini okupljenih građana.
Jedan od meštana je u izjavi za televiiju poručio da će, ako policija interveniše, cela Zeta biti blokirana.
- Neće moći niko da prođe, ni na aerodrom.
Policija je ranije izdala naređenje okupljenima da napuste lokaciju planiranu za gradnju postrojenja i uklone vozila. Ukoliko ne postupe po naređenju, policija će, kako je rečeno, sprovesti najblaže mere prinude.
(borba.me)
