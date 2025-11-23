Crna Gora

NESTALA NIKOLINA (13) U PODGORICI: Evo gde je poslednji put viđena, porodica moli za pomoć

В. Н.

23. 11. 2025. u 13:46

TRINAESTOGODIŠNjA Nikolina Vulikić nestala je juče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.

НЕСТАЛА НИКОЛИНА (13) У ПОДГОРИЦИ: Ево где је последњи пут виђена, породица моли за помоћ

Foto: Instagram/podgoricki_vremeplov

Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, devojčica je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.

Mole se građani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su je videli, odmah kontaktiraju MUP ili broj:

068 059 649

068 113 996

Svaka informacija može biti od pomoći.

