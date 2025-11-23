NESTALA NIKOLINA (13) U PODGORICI: Evo gde je poslednji put viđena, porodica moli za pomoć
TRINAESTOGODIŠNjA Nikolina Vulikić nestala je juče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.
Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, devojčica je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.
Mole se građani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su je videli, odmah kontaktiraju MUP ili broj:
068 059 649
Svaka informacija može biti od pomoći.
