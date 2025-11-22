CRNA GORA SLEPO SLUŠA INSTRUKCIJE IZ BRISELA: Medojević ogolio nesrećnu Spajićevu "politiku"

CRNA Gora nema definisane nacionalne interese, a uz to ima premijera i vladu nezainteresovane za vođenje spoljne i bezbednosne politike, smatra lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Foto: TV Prva printskrin

Zbog toga Crna Gora slepo sluša instrukcije iz Brisela, pa pooštrava vizni režim za ruske državljane, ne obazirući se na geopolitičke promene u svetu i na štetu koju Crna Gora zbog toga trpi, upozorava on.

Tako Medojević komentariše najavu crnogorskog premijera Milojka Spajića da će Crna Gora slediti politiku EU i pooštriti viznu politiku prema ruskim građanima koji dolaze u Crnu Goru.

Za sada, ruski građani u Crnoj Gori mogu da borave bez vize do trideset dana uz važeći pasoš.

Prema Medojevićevom mišljenju, Crna Gora nikada ne bi smela da napravi neki neprijateljski korak protiv Rusije imajući u vidu istoriju i činjenicu da Crne Gore ne bi ni bilo da nije bilo viševekovne podrške Rusije – to su svi crnogorski vladari umeli da cene do Mila Đukanovića i nove političke elite, koja je postala deo globalne duboke države.

- Tu nema ni principa, ni vrednosti. Jednostavno, interes krupnog kapitala uzima se kao nacionalni interes i onda vi morate da budete poslušni - naglašava Medojević.

Spajić je neozbiljan i nedorastao poziciji premijera, nastavlja on.

To je iskoristio Milo Đukanović, koji crnogorskom spoljnom politikom upravlja preko ljudi koji su deo ideološkog narativa o Crnoj Gori kao antisrpskoj i antiruskoj državi, a u širem, vrednosnom smislu, antipravoslavnoj državi, upozorava Medojević.

- Mi smo pobedili tu Crnu Goru na izborima i umesto da se formira vlada koja bi sprovodila državnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima Crne Gore i u skladu sa nekim geostrateškim i geopolitičkim dešavanjima, posebno sada, u ovo vreme, kada su geopolitička dešavanja prerasla u geopolitičku krizu koja preti i trećim svetskim ratom, u čitavom tom teškom okruženju mi imamo čoveka na mestu premijera koga to ne zanima. Sve što dođe iz Brisela, on to prihvati i trudi se da bude što dosledniji u slušanju tih stupidnih instrukcija i ne pokušava da razmisli koliko te instrukcije štete Crnoj Gori u svakom smislu - kategoričan je Medojević.

(Sputnjik)