CRNA GORA SLEPO SLUŠA INSTRUKCIJE IZ BRISELA: Medojević ogolio nesrećnu Spajićevu "politiku"
CRNA Gora nema definisane nacionalne interese, a uz to ima premijera i vladu nezainteresovane za vođenje spoljne i bezbednosne politike, smatra lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Zbog toga Crna Gora slepo sluša instrukcije iz Brisela, pa pooštrava vizni režim za ruske državljane, ne obazirući se na geopolitičke promene u svetu i na štetu koju Crna Gora zbog toga trpi, upozorava on.
Tako Medojević komentariše najavu crnogorskog premijera Milojka Spajića da će Crna Gora slediti politiku EU i pooštriti viznu politiku prema ruskim građanima koji dolaze u Crnu Goru.
Za sada, ruski građani u Crnoj Gori mogu da borave bez vize do trideset dana uz važeći pasoš.
Prema Medojevićevom mišljenju, Crna Gora nikada ne bi smela da napravi neki neprijateljski korak protiv Rusije imajući u vidu istoriju i činjenicu da Crne Gore ne bi ni bilo da nije bilo viševekovne podrške Rusije – to su svi crnogorski vladari umeli da cene do Mila Đukanovića i nove političke elite, koja je postala deo globalne duboke države.
- Tu nema ni principa, ni vrednosti. Jednostavno, interes krupnog kapitala uzima se kao nacionalni interes i onda vi morate da budete poslušni - naglašava Medojević.
Spajić je neozbiljan i nedorastao poziciji premijera, nastavlja on.
To je iskoristio Milo Đukanović, koji crnogorskom spoljnom politikom upravlja preko ljudi koji su deo ideološkog narativa o Crnoj Gori kao antisrpskoj i antiruskoj državi, a u širem, vrednosnom smislu, antipravoslavnoj državi, upozorava Medojević.
- Mi smo pobedili tu Crnu Goru na izborima i umesto da se formira vlada koja bi sprovodila državnu politiku u skladu sa nacionalnim interesima Crne Gore i u skladu sa nekim geostrateškim i geopolitičkim dešavanjima, posebno sada, u ovo vreme, kada su geopolitička dešavanja prerasla u geopolitičku krizu koja preti i trećim svetskim ratom, u čitavom tom teškom okruženju mi imamo čoveka na mestu premijera koga to ne zanima. Sve što dođe iz Brisela, on to prihvati i trudi se da bude što dosledniji u slušanju tih stupidnih instrukcija i ne pokušava da razmisli koliko te instrukcije štete Crnoj Gori u svakom smislu - kategoričan je Medojević.
